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Des milliers de Marocains affluent à Ceuta

Des milliers de jeunes Marocains affluent à Ceuta.Vidéo: watson

Des milliers de Marocains affluent à la frontière espagnole

Plusieurs centaines de migrants sont entrés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta. Alors que neuf morts sont à déplorer, de nombreux jeunes sont toujours rassemblés à la frontière avec le Maroc.
31.07.2026, 06:5531.07.2026, 06:57

Des milliers de jeunes Marocains étaient rassemblés tard jeudi dans le centre de la ville de Fnideq, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta, où une entrée massive de migrants en provenance du Maroc a été enregistrée ces derniers jours, selon un correspondant de l'AFP.

Ces jeunes ont afflué près de la route qui longe la plage et mène vers le passage frontalier. Les forces de l'ordre à l'entrée de cette route tentaient de les repousser lorsqu'ils se rapprochaient, a rapporté le correspondant de l'AFP.

epa13142973 People gather at the Bab Sebta border crossing between Morocco and the Spanish enclave of Ceuta, near Fnideq, Morocco, 30 July 2026. Spain and Morocco agreed to the urgent return of migran ...
La police à la frontièreKeystone

Quelques heures auparavant, à environ 15 kilomètres de l'entrée de Fnideq, des journalistes de l'AFP avaient vu des centaines de personnes converger vers la ville, après des rumeurs faisant état d'une ouverture de la frontière avec Ceuta. La route était alors fortement encombrée par des véhicules transportant des jeunes, dont des mineurs, vers la ville.

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La route était fortement encombrée.Keystone

D'autres groupes de jeunes marchaient le long de la route avant d'emprunter des chemins secondaires afin d'éviter les barrages de la gendarmerie. Plusieurs personnes interrogées par l'AFP ont indiqué vouloir tenter de rejoindre Ceuta.

Un jeune homme qui portait un sac à dos a affirmé être venu «à pied» depuis Tanger, à environ 70 kilomètres à l'ouest de Fnideq, «après avoir entendu que la frontière avait été ouverte au poste-frontière de Bab Sebta».

Neuf personnes sont mortes

Plusieurs centaines de personnes sont entrées illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, venant s'ajouter aux plus de 1500 arrivées de migrants «ces derniers jours» selon les autorités régionales espagnoles. Neuf personnes sont mortes jeudi en tentant de rejoindre à la nage Ceuta depuis le Maroc, selon les autorités espagnoles.

Ces événements interviennent alors que le Maroc célèbre la Fête du Trône. Le roi Mohammed VI a présidé jeudi la réception officielle traditionnelle organisée à cette occasion dans la ville de M'diq, située à une vingtaine de kilomètres de Fnideq.

Neuf morts dans l'entrée massive de migrants à Ceuta, en Espagne

Aucune déclaration officielle n'a jusqu'ici été publiée par les autorités marocaines. Contactée par l'AFP, la police n'a pas réagi dans l'immédiat. Mais une source officielle marocaine a indiqué à l'AFP sous le couvert de l'anonymat que les autorités des deux pays avaient échangé sur le sujet.

epaselect epa13142959 People gather on a hill near the Bab Sebta border crossing between Morocco and the Spanish enclave of Ceuta, near Fnideq, Morocco, 30 July 2026. Hundreds of people headed toward ...
Des chemins secondaires empruntés pour éviter les barrages de la gendarmerieKeystone

«Les deux pays ont convenu de renforcer la coordination et les efforts pour faire face à ces flux, et se sont engagés à revoir et à mettre en oeuvre des mesures pour le rapatriement, dans les plus brefs délais, de toutes les personnes ayant pénétré illégalement à Sebta» (Ceuta), a-t-elle précisé. (jzs/ats/afp)

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