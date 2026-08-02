Crise migratoire en Espagne: une enquête révèle le rôle de TikTok

Un migrant tente de franchir la frontière à la nage sous le regard vigilant de la Guardia Civil espagnole, sur la plage d'El Tarajal, à Ceuta, en Espagne, le 2 août 2026. Image: imago

Crise migratoire en Espagne: TikTok aurait joué un rôle problématique



Selon une enquête du quotidien espagnol El País, des réseaux de passeurs ont utilisé TikTok pour inciter des migrants marocains à prendre d'assaut l'enclave espagnole de Ceuta, allant jusqu'à leur indiquer où acheter du matériel de natation.

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Une enquête menée par le quotidien espagnol El País révèle que plusieurs réseaux de passeurs ont appelé, sur les réseaux sociaux, à prendre d'assaut l'enclave espagnole de Ceuta.

En début de semaine, des messages tels que «la frontière espagnole est ouverte, vous pouvez entrer sans papiers» auraient par exemple circulé sur TikTok.



Toujours selon El País, ces passeurs faisaient même la promotion de matériel de natation.

Dans leurs publications, ils auraient mentionné des points de vente proposant combinaisons de plongée, palmes, masques de plongée ou gilets de sauvetage. À l'aide de captures d'écran tirées de Google Maps, ils auraient orienté des ressortissants marocains précisément vers la plage située à la frontière de Ceuta.



Une grande partie de ces publications ont depuis disparu des réseaux sociaux. Une des raisons avancées est que les enquêteurs s'attaquent désormais directement aux comptes utilisés par les passeurs. (hkl)

