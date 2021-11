A Calais, la mort de 27 migrants fait réagir Macron et Johnson

Des migrants débarquent d’un bateau de sauvetage sur une plage de Dungeness, en Angleterre. Image: twitter

Ce drame était redouté par les autorités et les associations depuis déjà plusieurs mois, et les températures hivernales ne semblent pas freiner les traversées migratoires pour arriver en Angleterre.

La Manche, nouveau «cimetière à ciel ouvert»: 27 migrants sont décédés mercredi dans le naufrage de leur embarcation, au large de Calais. Ce drame, aussi terrible qu'inédit, a suscité une onde de choc à Paris et Londres après plusieurs semaines de tension.

« Tout sera mis en oeuvre», selon Emmanuel Macron

«La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière», a affirmé, jeudi, le président Emmanuel Macron, qui avait annoncé un bilan de 31 morts avant que celui-ci ne soit ramené à 27 morts et deux rescapés par le ministère français de l'Intérieur:

«Je réclame une réunion d'urgence des ministres européens concernés par le défi migratoire et j'assure que tout sera mis en oeuvre pour retrouver et condamner les responsables de ce naufrage» Le chef de l'Etat français

Boris Johnson «choqué»

Le premier ministre britannique Boris Johnson a de son côté assuré vouloir «faire plus» avec la France pour décourager les traversées illégales de la Manche:

«Choqué, révolté et profondément attristé»

Lors d'un entretien téléphonique mercredi soir, Johnson et Macron «ont convenu de l'urgence d'accroître leurs efforts conjoints pour prévenir ces traversées et de faire tout leur possible pour empêcher les gangs qui mettent des vies en danger», a précisé un porte-parole britannique. (ats/jch)