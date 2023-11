109 militants australiens arrêtés pour le blocus d'un port

L'Australie est l'un des plus grands pays producteurs de charbon au monde, dont le gouvernement prévoit actuellement de développer de nouveaux projets de mines de charbon et de gisements pétroliers et gaziers. (ats/sia)

A la fin de l'an dernier, la militante pour le climat avait été condamnée à 15 mois de prison et emprisonnée, après avoir bloqué la circulation sur le pont du port de Sydney. Elle avait été libérée sous caution dix jours plus tard, avant de voir sa peine annulée en appel.

Ces 7 groupes terroristes veulent anéantir Israël

Le Hamas n’est pas le seul groupe terroriste à lutter contre Israël. Plusieurs brigades terroristes ont été fondées dans la bande de Gaza au cours des dernières décennies.

Dans la bande de Gaza, les troupes israéliennes ont plus d'un adversaire. Alors que le Hamas a revendiqué les attaques du 7 octobre, il y a également le mouvement Fatah et le Hezbollah, soutenu par l'Iran – ce dernier est toutefois plutôt actif au Liban. Mais d'autres groupes plus petits luttent contre les soldats israéliens et certains sont plus ou moins étroitement liés à la direction du Hamas.