Espagne: la mosquée-cathédrale de Cordoue rouvre après un incendie

Quelques heures après un incendie, le monument a pu rouvrir au public. Seule une petite partie de l'édifice est endommagée.

Les images ont fait craindre une catastrophe semblable à celle de Notre-Dame de Paris, mais la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Andalousie, a rouvert ses portes au public samedi matin, quelques heures après un incendie provoquant des dégâts «très localisés».

Le site, un joyau de l'architecture islamique classé au patrimoine mondial par l'Unesco, a ouvert à 10h00 et ferme à 19h00, ses horaires habituels. Seule la zone où l'incendie s'est déclaré, connue sous le nom de nef d'Almanzor, restera inaccessible au public, a indiqué un porte-parole du site à l'AFP.

«Il y a des dégâts, des dégâts importants, mais ils sont très, très localisés», a précisé le maire de Cordoue, Jose Maria Bellido, à des journalistes à l'extérieur du bâtiment.

La plupart des dégâts sont concentrés dans une chapelle où le feu s'est déclaré, dont le toit «s'est complètement effondré» sous l'effet des flammes et du poids de l'eau utilisée pour les éteindre, a-t-il ajouté dans une interview accordée à la télévision publique espagnole.

Deux chapelles adjacentes ont subi des «dommages collatéraux», principalement causés par la fumée, qui ont endommagé les retables et d'autres oeuvres d'art, a déclaré le maire.

Il a estimé que l'incendie n'avait endommagé que 50 à 60 mètres carrés du vaste intérieur du bâtiment, situé au centre de Cordoue, entouré des anciens quartiers juifs et mauresques.

Seule une petite partie de l'édifice nécessitera des travaux.

L'incendie spectaculaire s'est déclaré vendredi vers 21h00, suscitant des craintes pour l'édifice construit au début du Moyen Âge.

Les pompiers sont restés sur place toute la nuit pour surveiller la zone incendiée après avoir éteint les flammes peu après minuit.

Des vidéos massivement relayées sur les réseaux sociaux montraient des flammes et de la fumée s'échappant de l'intérieur de cette attraction touristique majeure, visitée par deux millions de personnes par an.

Plusieurs véhicules de pompiers et de police étaient encore alignés dans une rue à proximité du bâtiment samedi matin, alors que des touristes faisaient la queue pour entrer, selon des images diffusées par des médias espagnols.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, et le maire a affirmé aux médias espagnols que le monument avait été «sauvé».

Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu s'est déclaré dans la chapelle centrale, située dans la zone dite d'Almanzor, avant de s'étendre à une partie de la couverture des voûtes, mais sans aller plus loin.

La direction de la mosquée-cathédrale stockait dans cette chapelle, selon le maire, du matériel de nettoyage et du matériel audiovisuel, qui a peut-être été à l'origine du sinistre. Il a expliqué:

«Il pourrait s'agir d'une batterie ou d'un contact électrique qui aurait produit une première étincelle»

Le quotidien ABC et d'autres médias ont rapporté qu'une balayeuse mécanique avait pris feu sur le site.

Des siècles d'histoire

L'édifice avait initialement été construit comme mosquée sur l'emplacement d'une ancienne église, entre les VIIIe et Xe siècles par le dirigeant musulman de la ville, Abd ar-Rahman, un émir de la dynastie omeyyade.

Après la reconquête de Cordoue, Murcie, Jaén et Séville par les chrétiens au XIIIe siècle sous le roi Ferdinand III de Castille, elle a été transformée en cathédrale et des modifications architecturales ont été apportées au fil des siècles suivants.

L'Unesco a classé ce bâtiment au patrimoine mondial en 1984, le qualifiant d'«hybride architectural qui réunit de nombreuses valeurs artistiques orientales et occidentales et comprend des éléments jusqu'alors inconnus dans l'architecture religieuse islamique, notamment l'utilisation de doubles arches».

En 2001, un petit incendie avait déjà endommagé le monument, et notamment vingt-cinq documents anciens conservés dans la salle des archives des conseils de la cathédrale. (ats/afp)