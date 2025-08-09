ciel clair25°
DE | FR
burger
International
Espace

Espagne: la mosquée-cathédrale de Cordoue rouvre après un incendie

epa12290926 Reconstruction work following a fire inside the Cordoba Mosque in Cordoba, Spain, 09 August 2025. A fire that broke out in the historic mosque-turned-cathedral of the Spanish city of Cordo ...
Keystone

Espagne: la mosquée-cathédrale de Cordoue rouvre après un incendie

Quelques heures après un incendie, le monument a pu rouvrir au public. Seule une petite partie de l'édifice est endommagée.
09.08.2025, 21:0409.08.2025, 21:04
Plus de «International»

Les images ont fait craindre une catastrophe semblable à celle de Notre-Dame de Paris, mais la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Andalousie, a rouvert ses portes au public samedi matin, quelques heures après un incendie provoquant des dégâts «très localisés».

Le site, un joyau de l'architecture islamique classé au patrimoine mondial par l'Unesco, a ouvert à 10h00 et ferme à 19h00, ses horaires habituels. Seule la zone où l'incendie s'est déclaré, connue sous le nom de nef d'Almanzor, restera inaccessible au public, a indiqué un porte-parole du site à l'AFP.

«Il y a des dégâts, des dégâts importants, mais ils sont très, très localisés», a précisé le maire de Cordoue, Jose Maria Bellido, à des journalistes à l'extérieur du bâtiment.

«Ejaculate» à la cathédrale de Lausanne: «Il va y avoir du grabuge»

La plupart des dégâts sont concentrés dans une chapelle où le feu s'est déclaré, dont le toit «s'est complètement effondré» sous l'effet des flammes et du poids de l'eau utilisée pour les éteindre, a-t-il ajouté dans une interview accordée à la télévision publique espagnole.

Deux chapelles adjacentes ont subi des «dommages collatéraux», principalement causés par la fumée, qui ont endommagé les retables et d'autres oeuvres d'art, a déclaré le maire.

Il a estimé que l'incendie n'avait endommagé que 50 à 60 mètres carrés du vaste intérieur du bâtiment, situé au centre de Cordoue, entouré des anciens quartiers juifs et mauresques.

epa12290923 Reconstruction work following a fire inside the Cordoba Mosque in Cordoba, Spain, 09 August 2025. A fire that broke out in the historic mosque-turned-cathedral of the Spanish city of Cordo ...
Seule une petite partie de l'édifice nécessitera des travaux.Keystone

L'incendie spectaculaire s'est déclaré vendredi vers 21h00, suscitant des craintes pour l'édifice construit au début du Moyen Âge.

Les pompiers sont restés sur place toute la nuit pour surveiller la zone incendiée après avoir éteint les flammes peu après minuit.

Des vidéos massivement relayées sur les réseaux sociaux montraient des flammes et de la fumée s'échappant de l'intérieur de cette attraction touristique majeure, visitée par deux millions de personnes par an.

Plusieurs véhicules de pompiers et de police étaient encore alignés dans une rue à proximité du bâtiment samedi matin, alors que des touristes faisaient la queue pour entrer, selon des images diffusées par des médias espagnols.

Absurdie
Notre-Dame de Paris réaménagée en micmac contemporain multiculturel

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, et le maire a affirmé aux médias espagnols que le monument avait été «sauvé».

Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu s'est déclaré dans la chapelle centrale, située dans la zone dite d'Almanzor, avant de s'étendre à une partie de la couverture des voûtes, mais sans aller plus loin.

La direction de la mosquée-cathédrale stockait dans cette chapelle, selon le maire, du matériel de nettoyage et du matériel audiovisuel, qui a peut-être été à l'origine du sinistre. Il a expliqué:

«Il pourrait s'agir d'une batterie ou d'un contact électrique qui aurait produit une première étincelle»

Le quotidien ABC et d'autres médias ont rapporté qu'une balayeuse mécanique avait pris feu sur le site.

Des siècles d'histoire

L'édifice avait initialement été construit comme mosquée sur l'emplacement d'une ancienne église, entre les VIIIe et Xe siècles par le dirigeant musulman de la ville, Abd ar-Rahman, un émir de la dynastie omeyyade.

La «mezquita» de Cordoue sauvée des flammes en Espagne

Après la reconquête de Cordoue, Murcie, Jaén et Séville par les chrétiens au XIIIe siècle sous le roi Ferdinand III de Castille, elle a été transformée en cathédrale et des modifications architecturales ont été apportées au fil des siècles suivants.

L'Unesco a classé ce bâtiment au patrimoine mondial en 1984, le qualifiant d'«hybride architectural qui réunit de nombreuses valeurs artistiques orientales et occidentales et comprend des éléments jusqu'alors inconnus dans l'architecture religieuse islamique, notamment l'utilisation de doubles arches».

En 2001, un petit incendie avait déjà endommagé le monument, et notamment vingt-cinq documents anciens conservés dans la salle des archives des conseils de la cathédrale. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit

«Il fait plus de 51 degrés» Avec les Turcs qui souffrent de la chaleur
de Mahmut BOZARSLAN, Turquie
1
Météo extrême: voici les zones les plus à risque pour les touristes
de Alberto Silini
4
On a testé la voiture qui cartonne chez les ados en France
de Stefan Brändle
Des «drones terrifiants» menacent d'étrangler les animaux ukrainiens
de Alberto Silini
2
Thèmes
Ces pranks de mariage cachent un vrai problème
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa
2
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
3
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
Poutine «envoie des soldats à la mort juste pour planter un drapeau»
Reportage à Mejova, dans le centre de l’Ukraine, pour mieux cerner le quotidien d’une population ukrainienne menacée par l’avancée des soldats de Vladimir Poutine et aux prises avec «la mort, l’angoisse et l’insomnie».
Malgré un vaste champ de blés bien fournis aux épis gorgés de soleil, Serguiï Dovjenko est fébrile; ces dernières semaines, des drones russes ont tué des cultivateurs dans sa région de Dnipropetrovsk, au centre est de l'Ukraine. Bien que ciblée par les attaques aériennes, cette région industrielle était jusqu'alors épargnée des combats qui font rage sur le front.
L’article