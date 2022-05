Cette chaussure massacrée vendue à 1590 francs fait exploser Twitter

Balenciaga, la griffe espagnole la plus plébiscité de ce début d'année 2022, a dévoilé une nouvelle collection de chaussures dont l'allure semble tout droit sortie d'une déchetterie. Il n'en fallait pas moins pour inspirer les réseaux sociaux. Florilège.

Balenciaga a encore frappé. Lundi, la griffe haute couture spécialiste des créations polémiques a dévoilé Paris Sneakers, sa nouvelle campagne de baskets. Petit hic, cette dernière décline plusieurs modèles avec des niveaux différents d'usure... parfois jusqu'au plus discutable.

C'est le cas d'une paire en particulier: toile entaillée, coton jauni, flétri, voire même carbonisé, semelle noircie surplombée du logo graffé, la sorte de Converse Chuck Taylor revisitée a vraisemblablement tout pour ne pas plaire. 👇

Image: balenciaga

Si cette version extrême de l'allure destroy n'est pas à vendre, Balenciaga précise tout de même que 100 baskets «un peu plus portables» sont disponibles en pré-commande. Le but: créer des sneakers qui peuvent «être portées toute la vie», a annoncé la marque espagnole. Et cela, pour la maudite somme de 1590 francs. Ca vous dit?

Image: balenciaga

Du côté du public, Paris Sneakers a poussé aux réactions les plus drôles. Sur Twitter, les références à la série The Walking Dead ont afflué.

Numéro 1 des marques haute couture

Ce n'est pas la première fois que Balenciaga fait parler d'elle. La marque dont la direction artistique est assurée par Demna Gvasalia depuis 2015 a fait des créations singulières une véritable signature. La dernière qui a affolé la Toile: le crocs escarpin sorti en juin 2021.

La collection printemps-été 2022 de Balenciaga dévoilée le 6 juin 2021 a créé un véritable engouement à partir d’un escarpin Balenciaga x Crocs. Image: balenciaga

Si la griffe est souvent ridiculisée, il n'en reste pas moins qu'elle s'est hissée en première position des marques les plus sollicitées en ce début d'année 2022, selon le moteur de recherche Mode Lyst. Conclusion: l'art ne s'explique pas.