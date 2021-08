Shein pique les idées des petits créateurs et veut désormais les soutenir

Shein, géant chinois de la mode à petit prix

Fondé en 2008 par Chris Xu, Shein est un détaillant chinois de mode en ligne pour femmes. L'entreprise de fast fashion, c’est-à-dire de mode éphémère bon marché, produit plus de 150 000 pièces par an, soit au moins cinq fois plus que Zara. D'ailleurs, ses chiffres de vente ont récemment dépassé ceux de H&M et de la firme espagnole. Shein est alors devenue leader de ce marché aux Etats-Unis.