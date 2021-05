Le Met Gala 2021 se rajeunit avec Billie Eilish et Timothée Chalamet

International

Le Met gala se rajeunit enfin en nommant quatre coprésidents ultras VIP et surtout ultra jeunes: la joueuse de tennis Naomi Osaka, la poétesse Amanda Gorman, l'acteur Timothée Chalamet et la chanteuse Billie Eilish.

Le Gala du Metropolitan museum of art (Met Gala) de New York a longtemps été présidé par la papesse de la mode et rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour. Traduction: une boomer. Celle qui se trouve être également la fondatrice du prestigieux gala décide d'innover pour l'édition 2021, en nommant uniquement de jeunes célébrités, icônes de la mode, pour tenir l'événement:

La poétesse Amanda Gorman, la joueuse de tennis Naomi Osaka, l'acteur Timothée Chalamet et la chanteuse Billie Eilish seront les quatre coprésidents de la soirée, qui aura lieu en septembre prochain.

Le dress code de cette édition 2021: l'indépendance américaine. Un thème symbolique au vu de la crise sanitaire actuelle et la relance des Etats-Unis, voulu par tous les Américains. (jch)

