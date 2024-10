Poutine a tenté de s'acheter le pays le plus pauvre d'Europe

La présidente pro-occidentale, Maia Sandu, a dénoncé un vaste achat de voix orchestré par la Russie lors du référendum sur l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Poutine pourrait réessayer bientôt.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Lundi matin, après le dépouillement de 97% des voix, l'issue restait incertaine. La Moldavie se tournerait-elle vers l'Europe ou vers la Russie?

Finalement, une poignée de scrutins a fait pencher la balance dans ce pays: avec 50,4 % des suffrages, les Moldaves ont décidé d'inscrire l'objectif de l'adhésion à l'UE dans leur Constitution. Les votes de la diaspora ont fait la différence. C’est une victoire très serrée pour la présidente Maia Sandu et son gouvernement pro-occidental qui a risqué gros.

Des dizaines de millions dépensés pour acheter des voix

En effet, dans la nuit, les opposants à l'UE étaient en tête. Lors d'une conférence de presse improvisée, la présidente de 52 ans, a dénoncé des manipulations électorales massives orchestrées par des «bandes criminelles et une puissance étrangère». Bien qu'elle n'ait pas nommé explicitement la Russie, tout le monde a compris qu’elle faisait référence à Moscou. Les autorités moldaves auraient des preuves que 300 000 voix ont été achetées. Pour rappel, le pays compte 2,6 millions d'habitants. Dans ce contexte, des dizaines de millions auraient été dépensés pour répandre des mensonges et de la propagande, a lancé Maia Sandu.

Pour étayer cette affirmation, le jour de l'élection, des informations affirmant que des électeurs avaient été soudoyés ont commencé à circuler. La BBC a interviewé une femme qui, après avoir voté, a affirmé qu'un homme lui avait promis de l'argent en échange de son bulletin. Elle et quatre autres personnes avaient fait le déplacement depuis la Transnistrie pour voter. Elle n'a pas voulu dire qui était cet homme.

Avec la guerre en Ukraine, les tentatives d'influence de la Russie se sont intensifiées en Moldavie. Située entre le sud de l'Ukraine et la Roumanie, il est devenu un enjeu géopolitique majeur. Les analystes craignent que ce pays, le plus pauvre d’Europe, devienne la prochaine cible de Poutine. Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, on redoutait que la Russie ne cherche à créer un corridor vers la Moldavie.

Depuis l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 1990, un conflit gelé existe en Moldavie, à la frontière de la république séparatiste de Transnistrie, où 1500 soldats russes sont toujours stationnés. Comme l'Ukraine, la Moldavie aspire à une intégration au bloc occidental. Les négociations d'adhésion à l'UE sont en cours depuis juin.

Prochain défi en Géorgie ce week-end

La Géorgie, qui a obtenu le statut de candidate à l'UE en décembre 2023, souhaite également rejoindre l'Union. Cependant, le pays est secoué par un affrontement entre la présidente pro-occidentale, Salome Zourabichvili, et un gouvernement de plus en plus pro-russe, dirigé par le parti «Rêve géorgien». L'oligarque pro-russe Bidzina Ivanishvili tire les ficelles en coulisse.

Des manifestations anti-gouvernementales éclatent régulièrement, organisées par une population majoritairement pro-occidentale. Les élections législatives, prévues ce week-end en Géorgie, sont également considérées comme un moment décisif, tout comme en Moldavie. La crainte d'une ingérence russe est bien présente. Pour rappel, la Russie a envahi la Géorgie en 2008 et maintient aujourd'hui encore des milliers de soldats dans les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.