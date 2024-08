L'Ukraine a ordonné lundi l'évacuation des familles avec enfants de Pokrovsk et ses alentours, alors que les forces russes ne cessent de progresser vers cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. «Nous commençons l'évacuation forcée des familles avec enfants de l'agglomération de Pokrovsk quand nos villes sont à la portée de pratiquement toutes les armes ennemies, la décision d'évacuer est nécessaire et inévitable», a expliqué le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, sur les réseaux sociaux.

Plus de 53 000 personnes dont près de 4000 enfants vivent dans cette agglomération située non loin de la ligne de front orientale de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur sur Telegram. Pokrovsk se trouve à l'intersection d'une route importante qui approvisionne les principales garnisons ukrainiennes du front de l'est, depuis longtemps la cible de l'armée russe. Dimanche, le ministère de la Défense russe a déclaré avoir capturé la localité de Svyrydonivka, à une quinzaine de kilomètres de Pokrovsk. Le chef de l'administration militaire de Pokrovsk, Sergiy Dobryak, a averti la semaine dernière que la Russie se trouvait à un peu plus de 10 kilomètres de la périphérie de la ville et a exhorté les habitants restants à évacuer.