Voici les plus belles monnaies du monde

Certains billets et certaines pièces sont de véritables chefs-d'œuvre. Elles nous ont laissé des souvenirs à vie. Voici nos préférées.

L'argent, en voilà une chose étrange. Matériellement, il n'a quasiment aucune valeur, mais sa fonction de moyen d'échange le rend très précieux. De nos jours, nous payons presque tout par carte ou avec un smartphone, et l'argent liquide est de plus en plus relégué au second plan.

C'est bien dommage, car les différentes devises de ce monde sont parfois très belles. Il existe des monnaies dont les billets constituent de véritables chef-d'œuvres. On peut en outre être attaché à une monnaie non pas pour son esthétique, mais parce que on y associe des souvenirs chers.

watson vous révèle ses coups de coeur:

L'argent du Monopoly

«Mon argent préféré, c'est celui du Monopoly, parce que grâce à lui, j'ai été millionnaire» Kilian Marti

Être au moins une fois vraiment riche avec l'argent du Monopoly! Image: Shutterstock

Le rand sud-africain

«Les plus beaux billets du monde, avec des petits animaux. Et au Botswana, il y a bien sûr le pula et le thebe. Cela signifie pluie et gouttes de pluie» Reto Fehr

Les «Big Five», autrefois considérés comme les trophées de chasse les plus prestigieux en ce qui concerne le gros gibier. Image: Universal Images Group Editorial

Le pula et le thebe du Botswana. Un pula est divisé en 100 thebe. Image: Shutterstock

Le peso uruguayen

«Je trouve que c'est le plus génial. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des cabiaï au dos des pièces» Corina Mühle

Le cabiaï, qui orne la pièce de deux pesos uruguayens, appartient à la famille des cobayes. Image: Shutterstock

La monnaie magique

«C'est la plus simple pour acheter des grimoires chez Fleury et Bott. Pour les Moldus: 1 Gallion = 17 Mornilles et 1 Mornille = 29 Noises. Je ne connais pas le taux de change avec les livres sterling ou les francs suisses, mais les Gobelins doivent pouvoir vous arranger ça chez Gringotts. Vous tapez sur les bonnes briques au Chaudron Baveur et vous continuez toujours tout droit sur le Chemin de Traverse. La banque se trouve en haut des marches en marbre. Attention aux dragons» Rita Skeeter

Image: https://harrypotter.fandom.com

La lire italienne

«J'ai grandi dans un village frontalier entre la Suisse et l'Italie. Mon père y tenait une station-service et chaque fois que c'était possible, j'allais donner un coup de main pour le plein des voitures. Pas par politesse, mais évidemment pour le pourboire. Les Italiens surtout me laissaient toujours quelques lires, que je dépensais directement en bonbons. Ainsi, la lire c'était un peu mon ticket d'entrée au pays de cocagne» Sergio Minnig

La lire italienne n'existe plus depuis 2001; année de son remplacement par l'euro. Auparavant, elle était la monnaie officielle de l'Italie, du Vatican et de Saint-Marin depuis 1861. Image: Shutterstock

L'ancienne monnaie a, semble-t-il, de nombreux fans. Elle est la seule à avoir été citée plusieurs fois dans le cadre de cet article:

La lire italienne

«Elle me rappelle mon enfance. A 8 ans, en Toscane, je me sentais riche quand j'avais le droit de tenir 100 000 lires entre mes mains, alors que cela ne représentait que 30 francs environ. Et c'était probablement la première monnaie étrangère avec laquelle j'ai été en contact. Ça marque» Ralph Steiner

A l'époque, on trouvait bel et bien des billets de 100 000 lires. Image: Shutterstock

La lire italienne

«C'était clairement ma monnaie préférée. Petite, j'avais toujours l'impression de posséder une somme immense lors de nos vacances en Italie. Dans notre camping, on pouvait aider à ramasser les poubelles contre de l'argent de poche. On recevait pour cela 4000 lires par jour, c'était formidable. Je mettais tout en œuvre pour les réinvestir directement, car changer des lires en francs à la fin des vacances m'aurait trop brusquement ramenée à la réalité» Nadine Sommerhalder

Huit billets bleus pour le ramassage des ordures. Je me demande ce que l'on pouvait acheter avec. Image: Shutterstock

Le dollar néo-zélandais

«La Nouvelle-Zélande, bien sûr! Les billets sont magnifiques et particulièrement appréciés des ornithologues amateurs. L'argent liquide n'est plus vraiment utilisé, j'étais donc d'autant plus heureuse lorsque je pouvais payer en espèces. J'ai accroché un billet de cinq dollars - avec un pingouin d'un côté et Sir Edmund Hillary de l'autre - dans mon entrée» Lara Knuchel

Le dollar néo-zélandais porte des inscriptions en deux langues. En maori, il s'appelle «tāra o Aotearoa».

Le dollar canadien

«Depuis un voyage en Colombie-Britannique, je trouve que les dollars canadiens sont la plus jolie monnaie - avec le franc suisse bien sûr. Surtout les billets qui ont une bande transparente» Madeleine Sigrist

Le dollar canadien est aussi plus familièrement appelé «buck». En français, on parle parfois de «piastre». Image: Shutterstock

La drachme grecque

«Quand j'étais enfant, mon truc, c'était de polir l'argent. Ne me demandez pas pourquoi, mais la transformation d'un objet noir et terne en quelque chose de brillant me remplissait de joie. Et comme la proportion d'argent dans les pièces grecques était supérieure à la moyenne, je pouvais par conséquent les faire briller d'autant plus. La monnaie grecque est donc devenue ma préférée» Simone Meier

Comme la lire italienne, la drachme grecque a elle aussi dû céder sa place à l'euro. Image: NurPhoto/Getty

Les marks de la RDA

«Pendant l'été 1990, j'étais à Berlin et j'ai également visité la partie est de la ville. Là-bas, on me rendait la monnaie en marks de la RDA. Les petites coupures et les pièces d'aluminium bon marché montraient bien pourquoi cet état ne pouvait pas survivre. Mais les billets avec le portrait de Karl Marx, etc, c'était trop joli» Peter Blunschi

Le mark de la RDA est entré dans l'histoire après le 30 juin 1990. Les habitants parlaient aussi de «jetons en aluminium». Après 1990, on les a fondus pour en faire des canettes de bière, notamment. Image: Shutterstock

Le kip laotien

«Avant mes études, j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, notamment au Laos. Là-bas, on paie en kip. C'est une jolie monnaie. Mais ce qui m'est vraiment resté, c'est qu'il faut toujours se promener avec énormément de billets et retirer des sommes incroyables aux distributeurs automatiques. Le taux actuel: 1 million de kips = un peu plus de 38 francs. Donc on en arrive facilement à retirer cinq millions et à chaque fois qu'on paie, on sort la liasse. Je me suis toujours sentie très bizarre, comme si j'avais beaucoup d'argent, hahah. Outre des raisons pratiques, ce n'est donc pas ma monnaie préférée, mais je m'en rappellerai toujours ;)» Amber Vetter

L'homme en bonne place sur plusieurs billets de banque laotiens est Kaysone Phomvihane (1920-1992), premier ministre puis président de la République démocratique populaire lao. Image: Shutterstock

La couronne suédoise

«Quand j'étais enfant, nous avons passé des vacances d'été en famille en Suède. Mon frère et moi nous sommes amusés durant tout le séjour à chercher de l'argent dans tous les distributeurs de billets, de boissons et autres. Dans mon souvenir, notre taux de réussite était excellent - mais cette vision doit sûrement être romancée. Il n'empêche que ça a durablement marqué - en bien - ma relation avec cette devise» Patrick Toggweiler

La Suède s'était contractuellement engagée à adopter l'euro. Mais comme la population a refusé ce changement par référendum en 2003, le pays ne remplit délibérément pas tous les critères de l'accord afin d'empêcher l'introduction de la monnaie unique. Image: Shutterstock

La couronne danoise

«Les pièces danoises ont un trou au milieu. Je trouve cela génial, car on peut les porter comme des petits bijoux» Nicole Christen

Les pièces de monnaie trouées ont cours depuis 1925 au Danemark. Dans la série actuelle, il s'agit des pièces de un, deux et cinq couronnes. Image: Shutterstock

Le florin néerlandais

Lorsque j'habitais en Hollande dans les années 1990, j'ai été séduit par la splendeur colorée des billets et par une division étrange, en unités de 25 au lieu de 20. La pièce de 2,5 florins s'appelait "Rijksdaalder", celle de 25 centimes "Kwartje"» Daniel Huber

Le symbole monétaire du florin était f ou fl. Cela remonte au Florijn, dont le nom était lui-même dérivé du Florentin, une pièce d'or de Florence (Fiorino d'oro, en latin florenus aureus). Image: Shutterstock

Le forint hongrois

«D'une part, on se sent tout de suite riche en voyant les gros montants sur les billets. D'autre part, cette monnaie me rappelle les premières vacances avec mes amis et comment j'ai dû survivre une petite semaine avec environ 70 euros. Cela n'a sans doute fonctionné que parce que j'ai reçu plusieurs dizaines de milliers de forints en échange» Nik Helbling

Le nom de la monnaie hongroise, le forint, vient, comme le florin néerlandais (Florijn), du florentin. Image: Shutterstock

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)