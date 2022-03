Ce sont plus particulièrement dans les Pyrénées que l'épanchement a été le plus épatant. En quelques heures, la blancheur des pistes de ski s'est vue voilée d'un manteau beige . On vous laisse apprécier les images prises par les skieurs se trouvant sur place.👇

Quatre morts et plus de 100 blessés dans un séisme près de Fukushima

Les orages de grêle ont fait un mort et plus de 10 blessés en Suisse

Une tornade tue et ravage plusieurs villes et villages tchèques

Quatre morts et plus de 100 blessés dans un séisme près de Fukushima

L'est du Japon a été secoué mercredi par un violent tremblement de terre ressenti jusqu'à Tokyo. L'Agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami pour une grande partie de la côte nord-est.

Quatre personnes ont été tuées et plus de cent autres blessées lors d'un violent séisme de magnitude 7,4 qui a secoué mercredi soir l'est du Japon. Il a provoqué un avertissement au tsunami sur la côte nord-est du pays. Jeudi matin, Hirokazu Matsuno, porte-parole du gouvernement, a fait état de quatre morts et 107 blessés.