Né d’une relation antérieure au mariage de sa mère, Mette-Marit, avec le prince héritier Haakon, Marius Borg Høiby a été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d’avoir agressé sa compagne. instagram

Le «presque prince» de Norvège est inculpé pour quatre viols

Déjà mis en cause par d'anciennes compagnes pour des violences sexistes et sexuelles, Marius de Norvège, aîné de la princesse Mette-Marit, a été inculpé pour quatre viols ce lundi 18 août, selon l'AFP.

Enième tremblement de terre sur la planète royale norvégienne. Marius Borg Høiby, le beau-fils du prince héritier Haakon, a été inculpé pour 32 infractions, dont quatre viols, a informé le parquet d'Oslo ce lundi.

Le jeune homme est notamment inculpé pour maltraitance dans les relations proches, actes de violence, atteintes à la liberté et pour avoir filmé et enregistré des vidéos sans consentement, a indiqué le procureur général Sturla Henriksbø, lors d’une conférence de presse.

«La peine maximale pour les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation est une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans» Sturla Henriksbø

«Ce sont des actes très graves qui peuvent laisser des traces durables et détruire des vies», a encore souligné le procureur. «Le fait que Marius Borg Høiby fasse partie de la famille royale ne doit bien sûr pas entraîner qu’il soit traité plus doucement ou plus sévèrement que si des actes similaires avaient été commis par d’autres.»

En juin dernier, le jeune homme de 28 ans avait été soupçonné de trois viols «avec pénétration», deux «sans pénétrations» et pas moins de 20 autres infractions par la police norvégienne. Marius de Norvège était également déjà mis en cause par d'anciennes compagnes pour des violences sexistes et sexuelles.

Voilà un an, presque jour pour jour, que le «presque prince», mécano, surfeur et beau-fils du prochain roi de Norvège, âgé de 28 ans, est dans la tourmente. Soupçonné d'avoir battu sa petite amie au point qu'elle ait dû être hospitalisée, sous l'emprise de la cocaïne, il était sous le coup d'une enquête approfondie. D'autres accusations n'ont pas tardé à affluer de plusieurs autres victimes présumées.

Les quatre viols pour lesquels Marius Borg Høiby est inculpé ont eu lieu en 2018, en 2023 et 2024, le dernier après le début de l’enquête de la police.

Fin novembre, le jeune homme de 28 ans a été détenu par la police pendant une semaine, afin de s'assurer qu'il ne tente pas de falsifier des preuves. Il s'était alors montré coopératif lors de l'interrogatoire de police.

Retrait de son passeport diplomatique

Être sous le coup d'une enquête n'a toutefois pas empêché Marius Borg Høiby de voyager à plusieurs reprises à l'étranger, dont Cannes, Monaco et l'Italie, suscitant de vives critiques, notamment de la part de plusieurs avocats des victimes.

Fin juillet, comme l'a révélé le média norvégien Se og Hør, Marius a pris part à un voyage privé avec son beau-père, le prince héritier Haakon (52 ans) et son demi-frère, le prince Sverre Magnus (19 ans). D'après ce que sait Se og Hør, les trois hommes auraient passé quelques jours de vacances de surf agréables au Portugal.

Marius Borg Høiby et son beau-père, le prince héritier Haakon, en 2017. Getty Images Europe

Or, selon le magazine, le prince, qui n'a pas de rôle public officiel, voyageait alors sans son passeport diplomatique exclusif, qui assure au personnalités un traitement spécial dans la plupart des aéroports du monde.

En règle générale, rappelle le Daily Mail, les passeports diplomatiques ne doivent pas être utilisés pour des voyages de vacances privés, selon les directives du ministère des Affaires étrangères. Dès août 2024, Se og Hør révélait pourtant que Marius Borg Høiby avait utilisé son passeport diplomatique à plusieurs reprises pour échapper à des situations «désagréables» à l'étranger - entre autres sous l'influence de l'alcool.

Apparemment, le passeport a été révoqué il y a seulement six mois, c'est-à-dire l'hiver dernier. Un changement frappant puisqu'il intervient précisément au moment où le «presque prince» se retrouve inculpé et emprisonné pour des délits très graves et criminels. La police n'a pas voulu confirmer de lien entre les deux cas.

La maison royale, quant à elle, n'a pas encore réagi à la mise en examen du fils de la princesse héritière. (mbr)