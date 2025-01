Cinq personnes meurent en Allemagne en manipulant des feux d'artifice

La célébration du Nouvel An a tourné au drame en Allemagne, où cinq hommes ont perdu la vie en manipulant des feux d'artifice puissants dans diverses régions du pays.

Cinq personnes sont décédées accidentellement lors de la nuit du Nouvel An dans plusieurs régions d'Allemagne en allumant des feux d'artifice puissants, ont indiqué mercredi les services de police dans un bilan provisoire.

Près de Paderborn, en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans le nord-ouest du pays, un jeune homme de 24 ans a péri en faisant exploser une fusée pyrotechnique, selon la police locale, qui pense que la victime avait lui-même fabriqué l'engin.

A Oschatz en Saxe (Est), un homme de 45 ans est mort de graves blessures à la tête en mettant le feu à une «bombe pyrotechnique». Il s'agissait, selon la police, d'un puissant feu d'artifice de catégorie F4, dont l'acquisition nécessite une autorisation spéciale.

Dans la même région de Saxe, un homme de 50 ans a succombé dans la localité de Hartha en voulant faire détoner une bombe pyrotechnique dans un tuyau. La victime a là aussi subi de graves blessures à la tête et est décédée sur les lieux, selon un porte-parole de la police.

Près de Hambourg, dans le nord, un jeune homme de 20 ans est mort en allumant un engin pyrotechnique.

Enfin, à Kremen dans la région du Brandebourg, qui entoure Berlin, un cinquième homme est décédé lors de «l'allumage d'engins pyrotechniques» avec une «manipulation inappropriée», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police locale. Dans cette région trois autres hommes ont été grièvement blessés dans des circonstances similaires.

Les Allemands célèbrent traditionnellement le Nouvel An par un recours particulièrement intense aux feux d'artifice, qui nourrit régulièrement un débat sur l'interdiction des engins pyrotechniques les plus puissants, en raison chaque année d'un nombre élevé de décès et blessures, mais aussi de la pollution et des nuisances sonores qu'ils provoquent. (tib/ats)