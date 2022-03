Le chanteur des gagnants de l'Eurovision a-t-il sniffé de la coke?

En tout cas, la polémique a enflé après la diffusion d'un extrait vidéo qui montre le chanteur du groupe italien Måneskin, qui a remporté l'Eurovision 2021, faire un geste suspect. Il va se soumettre à un dépistage.



L'Italie a remporté l'Eurovision avec une chanson rock, mais de nombreux internautes s'interrogeaient dimanche: le chanteur du groupe Måneskin s'est-il fait une ligne de coke en direct à la TV lors de l'annonce des résultats?

Cette petite vidéo a mis le feu aux poudres alors que les Italiens ont dignement fêté leur victoire. En effet, ils se placent devant la France et la Suisse, petit résumé ici 👇.



Dans cet extrait donc, le chanteur Damiano se penche jusqu'à ce que son visage touche presque la table. Des bouteilles et des fleurs masquent alors sa tête. Il n'en a pas fallu moins a certains téléspectateurs et internautes pour soupçonner la prise de cocaïne.



Lors de la conférence de presse qui a suivi la remise des prix, le groupe a réfuté les accusations. Non, non, dit le chanteur Damiano. «Je ne me drogue pas».

Mais alors que s'est-il passé?

L'explication des artistes quant au mouvement du chanteur est simple: le guitariste du groupe avait cassé un verre dans l'enthousiasme général, ce qui explique le geste du chanteur pour regarder de quoi il s'agit. Sur Instagram, les rockeurs se défendent également contre ce qu'ils considèrent comme des insinuations sans fondement. «Nous sommes choqués», écrit le groupe et annonce qu'il veut aussi faire un test de dépistage de drogues.



D'ailleurs, l’Union européenne de radio-télévision – en charge de l'Eurovision –, a réagi dimanche en annonçant que les membres du groupe subiront, «à leur demande», un test de dépistage de stupéfiants à leur retour en Italie. (jah)