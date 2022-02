Gary Brooker est mort, vous ne savez pas qui c'est? Il a chanté un tube

Le chanteur et compositeur de Procol Harum est décédé, samedi dernier, d'un cancer à l'âge de 76 ans. En mars, le groupe aurait dû jouer en Suisse.

Sa voix a marqué l'ambiance du «Summer of Love» de 1967: l'ancien chanteur du groupe de rock britannique Procol Harum, Gary Brooker, est mort. Comme le groupe l'a annoncé mardi sur son site Internet, il est décédé paisiblement à son domicile dès samedi dernier. L'homme de 76 ans souffrait d'un cancer.

Le premier single de Brooker en tant que leader du groupe, A Whiter Shade Of Pale, sorti en 1967, fut aussi le plus grand succès de Procol Harum. Cette chanson mélancolique, dont l'accompagnement à l'orgue était inspiré de Jean-Sébastien Bach, est devenue l'un des hymnes du «Summer of Love», qui a marqué l'apogée du mouvement hippie.

Ambiance moustache et chemise stylée 👇 Vidéo: YouTube/Ina Chansons

Le single s'est vendu à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde – et en 2009 encore, une station de radio britannique l'a désigné comme la chanson la plus jouée des 75 années précédentes. Non seulement la musique, mais aussi les paroles étaient considérées comme extraordinaires et mystérieuses – leur signification a fait l'objet de débats passionnés.

Bien que Procol Harum n'ait jamais pu renouer avec le succès de son premier single, le groupe est resté avide d'expérimentations. Brooker, qui n'était pas seulement chanteur, mais aussi pianiste et auteur-compositeur, a situé ses racines chez les musiciens de blues Ray Charles et Little Richard.

Gary Brooker se produit lors de l'émission télévisée 50 ans de rock à Hanovre en 2004. source: keystone

Procol Harum s'est dissous en 1977 et s'est reformé en 1991 avec le leader Gary Brooker. Le groupe est resté en tournée jusqu'à la fin et jouissait d'une formidable réputation. Le 8 mars, le groupe aurait dû jouer à Genève et le 9 mars au Volkshaus de Zurich. Mais les concerts ont dû être annulés en raison de la maladie de Brooker. (jah/ats)