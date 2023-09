Bruce Springsteen souffre et reporte tous ses concerts

L'iconique Bruce Springsteen a dû interrompre sa tournée nord-américaine pour des problèmes de santé. Getty Images North America

Mauvaise nouvelle pour les fans du chanteur américain: Bruce Springsteen a annoncé mercredi le report en 2024 de ses concerts prévus cette année aux Etats-Unis et au Canada afin de se «rétablir d'un ulcère» gastrique.

Le «Boss», qui vient d'avoir 74 ans, avait déjà reporté ses concerts d'août et de septembre. Il «a continué de bien se rétablir d'un ulcère gastrique ces dernières semaines et va poursuivre son traitement pour le reste de l'année» 2023, selon un communiqué sur X (ex-Twitter).

Mais que les adeptes se rassurent: «Toutes les dates restantes de concerts en 2023 seront reportées en 2024», ne manque-t-il pas d'ajouter. Son site web indique qu'il restait huit spectacles à assurer au Canada et six aux Etats-Unis en cette année 2023.

«Merci à tous mes amis et fans pour leurs bons voeux, encouragements et marques de soutien. Je vais mieux et suis impatient de vous voir tous l'année prochaine»

De nouvelles dates de concerts en 2024 seront annoncées prochainement. Les billets de 2023 seront valables ou remboursés au besoin sous 30 jours.

L'artiste américain à la réputation mondiale de bête de scène était en tournée avec ses musiciens, le «E Street Band», depuis le début de l'année. Il a transité par la Suisse en juin, avec un concert au Letzigrund de Zurich.

Le chanteur originaire du New Jersey est aussi populaire aux Etats-Unis qu'en Europe. Né dans une famille napolitano-irlandaise d'origine ouvrière, il met en musique le quotidien des Américains, avec des influences rock, country, blues ou même soul. Lauréat de prix prestigieux, dont un Oscar, il a vendu plus de 150 millions de disques au cours de sa carrière-fleuve. A lui seul, l'album «Born in the USA» s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires. (mbr/ats)