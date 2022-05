Le chanteur de 72 ans revient en Suisse. keystone

Bruce Springsteen sera de retour en Suisse après six ans d'absence

Six ans après la fin du River Tour, Bruce Springsteen & The E Street Band vont de nouveau se lancer dans une tournée mondiale en 2023.

Le leader du groupe, âgé aujourd'hui de 72 ans, donnera un concert au stade Letzigrund de Zurich le 13 juin 2023, a annoncé mardi l'organisateur. La seule date en Suisse fait partie d'une série de concerts qui auront lieu en Amérique du Nord et en Europe l'an prochain.

Les billets pour le concert à Zurich seront mis en vente lundi prochain et coûteront, selon les indications de l'organisateur, entre 125 et 220 francs.

Bruce Springsteen, originaire du New Jersey, qui a commencé sa carrière dans les années 1970, est considéré comme l'un des musiciens de rock les plus célèbres de la planète avec 20 Grammys et de nombreux albums numéro Un. (ats/arz)