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Plusieurs artistes lâchent Ed Sheeran suite à l'éviction de Macklemore

Finneas, Aaron Rowe, Beoga ou encore Lukas Graham: plusieurs artistes ont décidé de quitter la tournée d'Ed Sheeran après l'éviction du rappeur Macklemore, écarté à cause de ses propos propalestiniens.

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Le chanteur britannique Ed Sheeran a été lâché mardi par plusieurs artistes participant à sa tournée, qui protestent contre la décision d'en exclure le rappeur Macklemore après ses propos propalestiniens sur scène.

Le chanteur Finneas, frère de Billie Eilish, les artistes irlandais Aaron Rowe et Beoga et le groupe danois Lukas Graham, ont annoncé chacun de leur côté annuler leur présence sur le «Loop Tour» d'Ed Sheeran.

Et ce, malgré les explications quelques heures plus tôt de la star, qui a assuré sur les réseaux sociaux que la décision d'exclure Macklemore de la tournée «est une décision qui vient du promoteur, ce n'est pas la mienne».

«Musellement de Macklemore»

Le rappeur américain, qui jouait en première partie du «Loop Tour», avait lancé le slogan «Libérez la Palestine» et assuré aux Palestiniens qu'ils n'étaient «pas oubliés» lors de deux concerts début septembre au MetLife Stadium, près de New York. Son départ forcé de la tournée vire désormais à la polémique internationale.

«Les artistes ne doivent pas être réduits au silence lorsqu'ils prennent la parole pour défendre les opprimés», a estimé Finneas sur Instagram, en se disant «solidaire de la Palestine et de son peuple».

Le groupe irlandais Beoga, chargé d'accompagner Ed Sheeran sur scène pendant la tournée, a motivé son départ à cause du «musellement de Macklemore par les lobbies sionistes». Le groupe, soutien de longue date de la cause palestinienne, a affirmé:

«Nous sommes des Irlandais qui comprenons le colonialisme» Beoga

Le chanteur irlandais Rowe a également invoqué l'histoire trouble de son pays pour expliquer son retrait.

Pressions des stades

De son côté, le groupe danois Lukas Graham a dénoncé les pressions exercées par plusieurs propriétaires de stade, qui ont menacé d'annuler les concerts d'Ed Sheeran si Macklemore continuait d'assurer la première partie. «L'argent ne donne pas le droit de monopoliser le débat», a-t-il estimé.

«Ce n'est pas le solde bancaire de quiconque qui devrait décider qui a le droit de s'exprimer ou quelles souffrances nous sommes autorisés à reconnaître» Lukas Graham

Dans ses explications, Ed Sheeran a notamment assuré avoir échangé abondamment avec Robert Kraft, propriétaire du Gillette Stadium de Boston et de l'équipe de football américain des New England Patriots, sans parvenir à trouver une solution.

Cet homme d'affaires, qui aurait selon Macklemore convaincu les autres stades de faire pression, a expliqué dans un communiqué qu'il ne «fournirait pas de plateforme aux discours de haine». Il accuse le rappeur de véhiculer depuis longtemps une «rhétorique et un imaginaire antisémite».

Il ne veut pas s'exprimer

Macklemore qualifie régulièrement l'offensive menée par Israël à Gaza, en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, de «génocide». En 2024, il a publié «Hind's Hall», un morceau en hommage à Hind Rajab, une fillette palestinienne de cinq ans dont la mort a suscité une vague d'indignation internationale.

Ses détracteurs lui reprochent d'alimenter des clichés antisémites. En 2014, il avait notamment endossé un costume avec un gros nez et une barbe sur scène, un incident pour lequel il s'était publiquement excusé.

Mardi, Ed Sheeran a expliqué qu'il «respecte la force de conviction de Macklemore», tout en défendant sa décision de ne pas s'exprimer publiquement sur des sujets politiques, notamment sur la guerre à Gaza. (ats)