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Soutien à la Palestine: Macklemore écarté de la tournée d'Ed Sheeran

epa12254166 US singer Macklemore performs on stage during the 48th edition of the Paleo Festival in Nyon, Switzerland, 22 July 2025. The Paleo is an open-air music festival that takes place from 22 to ...
Macklemore à Paléo, en 2025.Keystone

Soutien à la Palestine: Macklemore écarté de la tournée d'Ed Sheeran

Macklemore ne participera plus à la tournée d'Ed Sheeran, une décision qu'il attribue à aux propos pro-palestiniens qu'il a tenus sur scène.
15.09.2026, 06:2715.09.2026, 06:27

Le rappeur américain Macklemore a annoncé lundi avoir été écarté de la tournée d'Ed Sheeran. Une exclusion qu'il attribue à ses propos pro-palestiniens lors de précédents concerts.

L'artiste, qui jouait en première partie de la tournée, avait lancé le slogan «Libérez la Palestine» lors de deux concerts début septembre au MetLife Stadium, près de New York, avant d'assurer aux Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie qu'ils n'étaient «pas oubliés».

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Des propos qui ont fait polémique aux Etats-Unis, engendrant des accusations d'antisémitisme envers Macklemore et des appels sur les réseaux sociaux à le bannir de la tournée, notamment relayés par la chanteuse Pink. Ed Sheeran aurait fini par céder aux pressions, selon Macklemore.

«Ed Sheeran et son équipe ont pris la décision de m'écarter du Loop Tour», a-t-il expliqué dans un message publié sur Instagram, en notant que la «position habituellement apolitique» du chanteur pop avait été «remise en cause comme jamais auparavant» ces derniers jours.

Exclusion ou annulation des concerts

D'après le rappeur, Robert Kraft, le propriétaire du Gillette Stadium à Boston, a contacté Ed Sheeran pour lui dire que Macklemore ne pourrait pas s'y produire, et aurait rallié d'autres stades réclamant son exclusion de la tournée, sous peine d'annuler les concerts.

Le promoteur de la tournée d'Ed Sheeran, Messina Touring Group, a confirmé dans un communiqué au magazine Rolling Stone que Macklemore ne faisait plus partie du tour.

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«Nous avons été informés par les salles concernées par les prochaines dates de la tournée aux Etats-Unis qu'elles n'autoriseraient pas la tenue d'un concert avec Macklemore à l'affiche, ce qui entraînerait l'annulation de la tournée et affecterait des centaines de milliers de fans», a expliqué le promoteur. «Après discussion avec les parties prenantes, Macklemore ne se produira pas lors des dates restantes en première partie.»

«Désaccord douloureux»

Dans sa publication Instagram, Macklemore a assuré vouloir rester ami avec Ed Sheeran, malgré ce «désaccord douloureux».

«Si ces paroles m'ont coûté la scène, tout en ramenant le débat sur la Palestine, alors c'était la tournée la plus réussie à laquelle j'ai jamais participé»
Macklemore

En 2024, il a notamment publié Hind's Hall, un morceau inspiré par l'occupation d'un bâtiment à l'université de Columbia, en hommage à Hind Rajab, une fillette palestinienne de cinq ans dont la mort a suscité une vague d'indignation internationale.

Macklemore s'est établi comme un grand nom du rap mondial il y a un peu plus d'une dizaine d'années, grâce à des tubes comme Thrift Shop et Can't Hold Us. (ats)

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