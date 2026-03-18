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Patrick Bruel accusé de violences sexuelles

Le chanteur et acteur Patrick Bruel est visé par au moins deux plaintes, a révélé Mediapart.

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Une plainte pour agression sexuelle a été déposée la semaine dernière à Paris et une autre tentative de viol en 2024 à Saint-Malo, a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier.

Ces plaintes ont été révélées mercredi par Mediapart, qui rapporte par ailleurs les accusations de six autres femmes pour violences sexuelles. Patrick Bruel assure à l'AFP, par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, n'avoir «jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel». (afp/cru)