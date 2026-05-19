Des navires participent aux recherches pour retrouver des plongeurs italiens portés disparus près de l'île d'Alimathaa, dans l'atoll de Vaavu, aux Maldives. Image: Uncredited / Maldives President’s Media Division / AP / dpa

Le mystère s'épaissit autour des 5 plongeurs morts aux Maldives

Cinq plongeurs italiens meurent dans une grotte sous-marine aux Maldives. Le drame soulève de nombreuses questions, à mesure que l'enquête avance. On fait le point.

Anna-Lena Janzen / t-online

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La plongée en grotte est considérée comme particulièrement dangereuse. Contrairement à la plongée de loisir ordinaire, il n'existe pas d'accès direct à la surface en cas de problème, et l'on peut rapidement perdre le sens de l'orientation.

La plongée en grotte requiert une formation et un équipement spéciaux, notamment au-delà de 30 mètres de profondeur. C'est aussi pour cette raison que le drame survenu aux Maldives, qui a coûté la vie à cinq plongeurs italiens, soulève de nombreuses questions.

Un seul corps récupéré

Le groupe avait plongé le jeudi précédent à proximité de l'île d'Alimatha, au sud de la capitale Malé, dans un vaste réseau de grottes. L'accident s'est produit sur le site de plongée «Devana Kandu», dans l'atoll de Vaavu. Parmi les victimes figurent, selon les médias italiens, la professeure d'écologie Monica Montefalcone de l'Université de Gênes, sa fille Giorgia Sommacal, âgée de 22 ans, l'assistante de recherche Muriel Oddenino, le biologiste marin Federico Gualtieri ainsi que le moniteur de plongée Gianluca Benedetti du bateau de plongée Duke of York.

carte: watson

Seul le corps de Gianluca Benedetti a pu être récupéré à ce jour. Les quatre autres victimes auraient été localisées lundi, profondément à l'intérieur du système de grottes.

Selon l'Université de Gênes, certains membres du groupe se trouvaient sur place dans le cadre d'un voyage scientifique consacré à l'étude des écosystèmes marins. Selon l'ABC australienne, les plongeurs voyageaient à bord du bateau de plongée en compagnie d'une vingtaine d'autres passagers, pour un séjour d'une semaine.

Des règles de sécurité supposément bafouées

L'affaire reste entourée de mystère. Selon le porte-parole du gouvernement maldivien, Mohamed Hussain Shareef, certains des plongeurs italiens disposaient bien d'une autorisation de plongée jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est ce qu'a déclaré Shareef au journal italien Corriere della Sera. Selon les autorités, toutefois, des informations essentielles manquaient dans la demande.

Aux Maldives, des limites de profondeur s'appliquent normalement aux plongeurs amateurs; les organisations internationales de plongée, telles que la PADI recommandent fréquemment une profondeur maximale d'environ 30 mètres pour la plongée de loisir, selon le niveau de formation. Les équipes de recherche peuvent demander des autorisations spéciales pour des profondeurs plus importantes, mais celles-ci sont limitées à des finalités et à des conditions précises.

Selon les autorités, les cinq plongeurs italiens n'étaient pas tous mentionnés dans la demande. Le groupe avait certes indiqué plusieurs atolls, mais n'aurait apparemment pas précisé explicitement qu'une plongée en grotte était prévue. En citant Mohamed Hussain Shareef, le Corriere della Sera résume:

«Le problème principal est qu'il s'agissait d'une plongée en grotte»

Toujours selon Mohamed Hussain Shareef, le groupe de l'Université de Gênes se rend régulièrement aux Maldives depuis plusieurs années pour des travaux de recherche. Des études sur les coraux mous et les systèmes récifaux étaient au programme. L'agence de voyages italienne Albatros Top Boat, dont le navire Duke of York était utilisé par les plongeurs, a également déclaré ne pas avoir autorisé une telle plongée en grotte.

Un bateau dans l'océan Indien, près de Malé, la capitale des Maldives: cinq plongeurs italiens ont perdu la vie lors d'une excursion au large du pays. Image: Thilina Kaluthotage / Reuters

De mauvaises conditions météorologiques

La profondeur réelle à laquelle les plongeurs ont évolué, ainsi que le matériel dont ils disposaient, n'ont pas encore été entièrement élucidés et font l'objet d'une enquête. L'entrée de la grotte se situerait, selon le porte-parole du gouvernement, à environ 47 mètres de profondeur. Selon des informations de presse, la plongée à Devana Kandu aurait conduit le groupe jusqu'à environ 60 mètres de profondeur.

De l'avis de plusieurs experts, une telle opération aurait nécessité une formation technique spécialisée en plongée profonde et en spéléologie sous-marine, incluant des gaz spéciaux et des plans de décompression. Des sources médiatiques rapportent que la question de savoir si le groupe avait renoncé à l'équipement spécialisé habituellement requis est en cours de discussion; aucune confirmation officielle définitive n'a encore été rendue publique à ce sujet.

A cela s'ajoutaient des conditions météorologiques apparemment difficiles. Des avertissements pour vents forts, mer agitée et forts courants étaient en vigueur le jour du drame. Dans les grottes sous-marines en particulier, les sédiments remis en suspension peuvent réduire la visibilité à zéro en quelques secondes. Celui qui perd alors le sens de l'orientation ne trouve souvent plus le chemin du retour.

Un accident jugé mystérieux

La cause exacte du drame fait toujours l'objet d'enquêtes aux Maldives et en Italie. Carlo Sommacal, mari de Monica Montefalcone et père de Giorgia Sommacal, a indiqué au journal italien La Repubblica que sa femme était l'une des plongeuses les plus expérimentées qui soient et avait effectué un très grand nombre de plongées. Tel qu'il est cité dans l'interview, il affirme:

«On peut dire tout ce qu'on veut, sauf qu'elles étaient inexpérimentées. Il a dû se passer quelque chose là-dessous»

Peut-être que quelqu'un a connu des imprévus, ou qu'il y a eu des difficultés avec les bouteilles d'oxygène. Sa femme avait toujours été consciencieuse. Carlo Sommacal poursuit:

«Elle n'aurait jamais mis en danger la vie de notre fille ni celle d'autres personnes»

Il espère que l'un des plongeurs avait une caméra vidéo avec lui. Il espère dans l'interview:

«Monica emportait normalement une GoPro quand elle allait plonger. Je ne sais pas si elle l'avait avec elle. Si on la trouve, on pourra peut-être savoir ce qui s'est passé.»

Le moniteur de plongée et conseiller militaire maldivien Shaff Naeem, qui affirme avoir effectué plus de 50 plongées techniques dans ce système de grottes, a déclaré à la chaîne australienne ABC qu'une combinaison de plusieurs problèmes était possible: notamment un manque de gaz respiratoire, une perte d'orientation et des narcoses à l'azote (réd: un phénomène analogue à un état d'ébriété provoqué par l'effet anesthésique de l'azote sous haute pression, et qui, à grande profondeur, peut altérer le jugement).

Des plongeurs se préparent à partir à la recherche des plongeurs italiens près de l'île d'Alimathaa, dans l'atoll de Vaavu, aux Maldives. Image: Uncredited / Maldives President’s Media Division / dpa

L'opération de sauvetage tourne elle aussi au drame

Une opération de recherche des corps des plongeurs a elle aussi tourné à la catastrophe. Huit plongeurs des forces armées maldiviennes ont pénétré dans la grotte, et seuls sept en sont ressortis. Le soldat Mohamed Mahdhee a perdu connaissance sous l'eau, selon l'armée, et est décédé des suites d'un grave accident de plongée lié à des problèmes de décompression.

Selon les informations disponibles, Mohamed Mahdhee avait progressé jusqu'aux deux premières grandes chambres de la grotte et tentait de s'aventurer plus loin par d'étroits couloirs de jonction. Les autorités ont dans un premier temps suspendu les opérations de récupération. Le système de grottes est extrêmement complexe et dangereux, a expliqué l'armée.

Des spécialistes finlandais doivent désormais élaborer un nouveau plan de récupération. Parmi eux figurent les célèbres plongeurs spéléologues Sami Paakkarinen et Patrik Grönqvist, connus internationalement grâce au documentaire Diving Into The Unknown.

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Ces plongeurs ont déjà participé à plusieurs missions de sauvetage internationales. Selon l'ABC, des membres de l'équipe faisaient partie des spécialistes qui ont contribué, en 2018, au spectaculaire sauvetage d'adolescents coincés dans une grotte en Thaïlande.

Laura Marroni, directrice de l'organisation de sécurité de plongée DAN Europe, a indiqué dans un communiqué que la mission de récupération se déroule dans des conditions «hautement complexes».

Les enquêtes se poursuivent

Les autorités maldiviennes ont suspendu provisoirement la licence du bateau de plongée Duke of York. Le parquet de Rome a également ouvert une enquête sur l'affaire.

Les Maldives sont une destination très prisée des touristes amateurs de plongée. Image: Imago

Avec leurs récifs coralliens et leurs sites de plongée, les Maldives figurent parmi les destinations de plongée les plus prisées au monde. C'est précisément pour cette raison que ce drame suscite une attention particulière dans le secteur international de la plongée.