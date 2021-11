Panique au concert du rappeur américain Travis Scott: au moins 8 morts

People

Kanye West met le boxon en Essonne. Oui, dans la campagne française

Le rappeur a donné rendez-vous à ses fans à Auvers-Saint-Georges pour découvrir son album Donda en livestream mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

C’est une drôle d’adresse pour faire écouter en avant-première Donda, son nouvel album. Kanye West avait prévu de diffuser un livestream de son concert d’Atlanta dans plusieurs lieux du monde dans la nuit du jeudi au vendredi 6 août. L’Essonne en faisait partie et plus précisément Auvers-Saint-Georges, village de 1300 âmes. Vous situez pas? C’est entre Étréchy et Villeneuve-sur-Auvers.

A la façon d’une rave party, le chanteur a dévoilé plusieurs coordonnées géographiques, massivement …