La mystérieuse fortune de Gergiev, chef d'orchestre et ami de Poutine

L'ancien chef d'orchestre de la Philharmonie de Munich s'est-il enrichi grâce à des dons? De nouvelles recherches sur Valeri Gergiev dressent le portrait d'un homme qui profite de sa complicité avec Poutine.

Sa proximité avec Poutine lui a coûté des emplois à Munich, New York et Milan. Peu après le début de la guerre en Ukraine, Valeri Gergiev a perdu son poste en tant que chef d'orchestre à la Bayerische Staatsoper, au Metropolitan Opera et à la Scala de Milan. Mais le musicien vedette russe n'a pas pour autant disparu de la une des journaux. Bien au contraire.

De nouvelles révélations de l'équipe d'investigation d'Alexei Navalny ont mis en lumière l'énorme fortune que cet homme de 68 ans a accumulée ces dernières années. Pour un chef d'orchestre, Gergiev possède un nombre étonnamment élevé de biens, dont des immeubles de luxe à New York, Milan et Venise.

Petite baguette de chef d'orchestre, grande fortune: Valeri Gergiev en 2019 à Salzbourg. image: imago/images

La journaliste d'investigation Maria Pevchikh a diffusé les preuves correspondantes et un rapport complet, notamment via Twitter. Dans une vidéo Youtube de l'équipe de Navalny, des reçus, des actes et des extraits du registre foncier de Gergiev sont dévoilés en détail pour la première fois. Selon ces documents, le Russe a hérité de la plupart de ses biens immobiliers de l'artiste et mécène Yoko Nagae, décédée en 2015.



Longue liste de propriétés de luxe

Selon Pevchikh, c'est surtout la possession d'un penthouse de 165m² au 56e étage du Lincoln Center à New York qui pose problème. En effet, il aurait dissimulé ce bien aux autorités russes, bien qu'il soit tenu de déclarer les propriétés immobilières étrangères.

On ne sait pas si son amitié étroite avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine l'aide à dissimuler ses biens. Peut-être ne risque-t-il finalement pas grand-chose pour cette même raison.

Ce qui est en revanche certain, c'est la manière dont Pevchikh a obtenu les informations. Comme le montre un clip, la journaliste a demandé et obtenu un autographe de Gergiev. Elle a ensuite comparé la signature obtenue avec les documents qu'elle a pu consulter pour le penthouse new-yorkais d'une valeur d'environ cinq millions d'euros.

Et voilà: les signatures se ressemblaient tellement qu'il s'agissait très probablement d'une seule et même personne.

La liste des biens immobiliers luxueux de Gergiev est étonnante, surtout en Italie. Le chef d'orchestre y posséderait des maisons et des terrains d'une valeur estimée à 100 millions d'euros. Le magnifique Palazzo Barbarigo datant du 16e siècle et situé directement sur le Grand Canal de Venise en ferait partie.

Le don de 4,3 millions de dollars de Gergiev

Aujourd'hui, les nouvelles recherches révèlent des choses: Il est possible que Valeri Gergiev ait obtenu des millions par le biais de dons. Selon le rapport, il se serait octroyé un salaire de 4,3 millions de dollars entre 2018 et 2020 en tant que chef de sa propre fondation caritative. Sa Valeri-Gergiev-Charitable-Foundation est notamment financée par des banques publiques comme Gazprombank, VTB Bank et Rosneft. En outre, des oligarques russes seraient également impliqués.

Les objectifs officiels de la fondation sont le soutien aux jeunes artistes et la popularisation de la musique classique. Cependant, comme le montrent les publications de Maria Pevchikh, il s'agirait au moins tout autant d'une usine de blanchiment d'argent qui s'occupe d'affréter des avions et d'acquérir des biens immobiliers.

Des dizaines d'appartements à Moscou et à Saint-Pétersbourg ainsi qu'une datcha avec sa propre salle de concert: tout cela aurait été financé par l'argent de la fondation.

Poutine et Gergiev à Moscou en 2016. image: keystone

Les Pays-Bas jouent un rôle particulier dans l'affaire Gergiev

Petit à petit, Pevchikh et son équipe révèlent de nouvelles anomalies. Le dernier scandale en date: Gergiev est apparemment en possession de la nationalité néerlandaise et est donc citoyen de l'UE. Plus encore: le Russe aurait été nommé chevalier de l'Ordre du Lion néerlandais par la désormais ex-reine Beatrix.

Quand est-ce que cet hommage lui sera-t-il retiré? C'est compliqué, comme tout ce qui a attrait à la question des sanctions. Au regard des liens de Gergiev avec les Pays-Bas, il serait facile pour ce pays de le faire inscrire sur les listes de sanctions de l'Union européenne. Ses biens immobiliers en Italie seraient alors en danger.