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Macron s'est improvisé DJ du G7 sur les réseaux sociaux

Vidéo: watson

Macron s'est improvisé DJ

Le classique Felicità pour l'Italienne Giorgia Meloni, du Céline Dion pour le Canadien Mark Carney ou encore une touche de James Bond pour le Britannique Keir Starmer. A l'occasion du sommet du G7 à Evian, Emmanuel Macron a célébré ses homologues à sa manière.
16.06.2026, 18:2616.06.2026, 18:26

Les vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux de l'Elysée et du président français. On y voit les différents dirigeants arriver un à un, avant d'être salués par Emmanuel et Brigitte Macron. Mais au-delà des poignées de main diplomatiques, ce sont surtout les chansons ajoutées sur les vidéos qui ont amusé les internautes.

Pour accueillir Giorgia Meloni, les équipes françaises ont dégainé Felicità, le tube d'Al Bano et Romina Power que même ceux qui prétendent ne pas le connaître sont capables de chanter en yoghourt. Le Canadien Mark Carney, lui, a eu droit à J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Quant au Premier ministre britannique Keir Starmer, c'est avec la musique James Bond The World Is Not Enough que le président français l'a honoré sur les réseaux sociaux.

Vidéo: watson

Le chancelier allemand Friedrich Merz et son épouse Charlotte ont, eux, été célébrés au son de Lieblingsmensch («personne préférée»), un succès de la chanteuse Namika. Une délicate attention ou un clin d'œil un brin moqueur? Les commentaires sous la publication hésitent encore.

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Même Donald Trump n'a pas échappé au traitement musical. Pour le président américain, l'Elysée a choisi Love Is a Long Road de Tom Petty, dont les paroles évoquent une relation un brin compliquée. Un choix qui a, là aussi, immédiatement suscité son lot d'interprétations. Une touche de légèreté qui contraste avec les sujets explosifs au menu du sommet (max).

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source: police genève
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