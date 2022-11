Capsule Boeing: le premier vol encore repoussé par la Nasa

Lula bat Bolsonaro de justesse et on craint des troubles au Brésil

Les Ukrainiens menacent des milliers de Russes à Kherson, mais le temps presse

Explosions et nouvelles évacuations: Moscou déplace son centre administratif de Kherson de 100 kilomètres vers le sud. Les Ukrainiens ne disposent toutefois que d'un petit créneau pour la reconquête.

Les fonctionnaires russes ne sont plus qu'à 500 mètres à pied de la promenade de Skadovsk. Là-bas, les cafés et le cœur «I like Skladowvsk» attirent, et il y a aussi une grande roue. Mais dans cette station balnéaire ukrainienne très appréciée des habitants, peu de choses rappellent la grandeur de la Russie et encore moins celle d'une capitale régionale.