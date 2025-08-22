John Bolton est dans le viseur du FBI. Keystone

Le FBI perquisitionne le domicile d'un ex-haut conseiller de Trump

John Bolton, ancien conseiller du président Trump, est visé par le FBI. Les circonstances de cette perquisition restent floues, mais Trump en veut à son ancien allié.

La police fédérale américaine (FBI) perquisitionne vendredi le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale lors du premier mandat du républicain. Il en est devenu depuis l'un des plus fervents critiques.

Des agents du FBI entraient et sortaient tôt vendredi de la maison en banlieue de la capitale Washington de cet ancien haut responsable à la Maison-Blanche, a constaté un journaliste de l'AFP.

Sur X, le directeur de la police fédérale, Kash Patel affirme:

«PERSONNE n'est au-dessus de la loi... Les agents du FBI sont en mission»

Sans que ce proche allié de Donald Trump ne précise quelle affaire il évoque.

De retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump avait signé un décret exécutif accusant John Bolton d'avoir révélé «des informations sensibles du temps où il était» à la Maison-Blanche, de 2018 à 2019.

Privé de protection

Il avait également privé son ancien conseiller de la protection du Secret Service, l'agence chargée de protéger les hautes personnalités politiques aux Etats-Unis, et l'avait traité d'«idiot». Il lui avait également coupé tout accès à des données de sécurité et de renseignement.

John Bolton avait dit être la cible d'un projet d'assassinat fomenté par l'Iran entre 2021 et 2022 et avait affirmé en janvier que «la menace demeure». Téhéran aurait ainsi voulu venger la mort de son général Qassem Soleimani, tué le 3 janvier 2020 dans une frappe de drone en Irak ordonnée par Donald Trump lors de son premier mandat (2017-2021).

Ex-ambassadeur à l'ONU

Avec son visage barré d'une épaisse moustache, ce républicain de 76 ans s'était fait connaître à l'international comme ambassadeur à l'ONU sous la présidence de George W. Bush, durant la guerre en Irak.

A son départ de la Maison-Blanche, il avait commencé à prendre position contre les politiques menées par Donald Trump. Récemment, il a critiqué la tenue du sommet entre le président américain et Vladimir Poutine en Alaska. (ats/afp/svp)