La Nasa répare une sonde envoyée dans l'espace il y a 46 ans

Avec sa jumelle Voyager 2, les deux sondes sont les seules à voyager dans l'espace interstellaire. Elles emportent à bord des enregistrements de sons et d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre. (ats/jch)

Les équipes de la Nasa pouvaient toutefois toujours lui envoyer des ordres et la sonde, lancée il y a plus de 46 ans, continuait à opérer normalement.

La sonde, qui se trouve à environ 24 milliards de kilomètres de nous, n'envoyait plus de données scientifiques et techniques fiables sur son état depuis novembre, a expliqué l'agence spatiale américaine.

Melania, l'«arme secrète» qui fait peur à Donald Trump

Entre vagues promesses de retour et disparitions intermittentes, Melania Trump, celle qu'on dit capable de «faire et défaire Donald Trump», souffle le chaud et le froid sur la campagne électorale et les procès de son mari.

On nous avait promis une année présidentielle placée sous le signe de Melania. Quatre mois plus tard, la mystérieuse ancienne première dame à l'accent ronronnant et à l'expression perpétuellement figée se fait aussi rare qu'une éclipse solaire. Les étoiles, toutefois, devraient finir par s'aligner ce week-end. La discrète et désirée Madame Trump sera au cœur de toutes les attentions samedi, à l'occasion d'une collecte de fonds organisée à Mar-a-Lago, en Floride.