Le Nasa lance sa propre plateforme de streaming, mais avec un gros avantage

L'agence spatiale américaine lance sa chaîne de streaming Nasa+. Outre les retransmissions en direct des lancements de fusées, elle devrait également proposer des séries.

Steve Haak / t-online

Un article de

Le 8 novembre, la Nasa a annoncé le lancement de son service de streaming, Nasa+, dans une courte vidéo. Et surprise, la chaîne devrait être disponible gratuitement et sans publicité au contraire de ses concurrents.

Ce «service de streaming familial» permet aux utilisateurs d'accéder aux reportages en direct de l'agence spatiale, récompensés par un Emmy Award, mais parmi les contenus proposés, on trouve notamment des séries et des lancements de fusées en direct, évidemment.

Un dessin animé pour se lancer

Pour le lancement de la chaîne, la Nasa a diffusé une série de dessins animés intitulée Lucy. Un vaisseau spatial à cinq yeux y entreprend un voyage aventureux à travers l'espace pour rendre visite à ceux que l'on appelle les Troyens. Le vaisseau espère ainsi en apprendre davantage sur la formation de notre système solaire.

L'histoire de la série a pour modèle la sonde Lucy de la Nasa. L'engin doit passer devant sept des «Troyens de Jupiter»: Eurybates, Queta, Polymele, Leucus, Orus, Patroclus et Menoetius.

Les Troyens de Jupiter sont des astéroïdes qui tournent autour du Soleil sur la même orbite que Jupiter. Ils sont considérés comme des «fossiles de la formation des planètes». C'est pourquoi la Nasa espère que cette mission apportera de nouvelles connaissances sur la formation des planètes et de notre système solaire - tout comme le petit vaisseau spatial de la série d'animation.

Nasa+ devrait être disponible sur toutes les plateformes

Le service de streaming Nasa+ devrait être disponible dès ce mercredi sur les plateformes les plus courantes, en mobilité, via l'application Nasa sur iOS et Android. L'agence spatiale américaine entend également proposer son service sur des plateformes telles que Roku, Apple TV et Fire TV ou dans le navigateur.