Le mille-pattes existe vraiment (et il en possède 1306)

Vaccin, Covid et complotisme à Noël: «J'angoisse déjà»

Les fêtes approchent et tout le monde se pose la même question: comment se réunir en toute sécurité? Comment éviter de s'engueuler au sujet des mesures Covid? De nombreuses familles se préparent. Témoignages.

«Les fêtes, c'est toujours le cirque, mais alors cette année, c'est le pompon!» Marguerite, 78 ans, est habituée à recevoir tous ses enfants et petits-enfants dans sa grande maison de Bourgogne pour Noël. Après l'annulation du réveillon 2020 à cause du Covid-19, elle compte bien se rattraper cette année, malgré une organisation encore plus compliquée qu'à l'accoutumée. «Entre les vaccinés et les non-vaccinés, celles et ceux ayant reçu leur troisième dose et les autres, les antivax, les anti-pass? c'est un enfer!», confie la retraitée qui a donc décidé de faire plusieurs tables où chacun s'installera en fonction de son niveau de vaccination et de son degré de risque pour pouvoir dîner tous ensemble tout en limitant les risques. «Je vais faire trois ou quatre tablées différentes dans le salon. Je vais avoir l'impression de tenir un restaurant. De toute façon, entre les végétariens, les sans gluten, ceux qui n'aiment pas le poisson ou les fruits de mer, je prévois déjà plusieurs menus différents, donc autant jouer le jeu à fond.»