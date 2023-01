En 11 ans, le Honduras a perdu 10% de ses forêts

Elle a déploré les feux de forêt et la déforestation du pays, qu'elle attribue à l'élevage extensif et à l'agriculture itinérante.

«Sous la dictature, de 2010 à 2021, le Honduras a perdu 696'562 hectares de forêt au total», a indiqué la présidente, en faisant référence aux gouvernements de ses prédécesseurs Porfirio Lobo (2010-2014) et de Juan Orlando Hernández (2014-2018 et 2018-2022).

Spécialiste des blindés, l’expert militaire suisse Alexandre Vautravers estime que la livraison de chars occidentaux à l’Ukraine peut être décisive, sous certaines conditions. Il analyse par ailleurs la situation du front.

Des blindés, certains légers, d’autres lourds, sont promis à l’Ukraine par des pays occidentaux: des Bradley, des Marder, des AMX 10, des Challenger, des Leopard 2. Ces blindés sont-ils adaptés à un sol gelé, actuellement la situation en Ukraine?

Alexandre Vautravers: A l’exception du blindé léger français à roues AMX 10, tous les autres chars sont chenillés et aptes à évoluer non seulement sur un sol gelé, mais également meuble, c’est-à-dire souple. Les plus lourds de ces chars, soit les Challenger et les Leopard 2, pèsent respectivement 65-70 tonnes et 56-60 tonnes.