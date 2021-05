International

Nature

Les Etats-unis se préparent à une invasion de cigales



Les Etats-unis se préparent à une invasion de cigales

Image: sda

Depuis 17 ans, elles sont là ... dans les villes... dans les campagnes... elles sont des milliards, et elles sont prêtes.

Quand elles se sont enfouies sous terre il y a 17 ans, l’ouragan Katrina n’avait pas encore eu lieu, Barack Obama n’était qu’un sénateur en Illinois et Donald Trump passait son temps à virer des gens à la télé. Mais même si elles ignorent ce qui se passe à la surface, les cigales périodiques ont une grande qualité : elles ont un calendrier biologique très sophistiqué...

C’est ainsi qu’elles sortent de terre tous les 17 ans, réglées comme une horloge suisse. Et quand, une fois par génération, elles migrent de l’ombre à la lumière, elles ne passent pas inaperçues. D'ici les prochaines semaines, elles seront des milliards à émerger du sol afin d’aller engendrer leur progéniture et s'assurer que ce cycle unique se perpétue.

Image: sda

Un phénomène naturel unique au monde qui se produit dans une quinzaine d’États de l'est et du Midwest des États-Unis, et dont le Maryland est un des épicentres.

Est-ce dangereux?

Instinctivement, quand on parle de milliards d’insectes qui apparaissent d’un coup, on pense aux plaies d'Égypte. Mais ça n’a rien à voir avec les criquets ou les sauterelles qui peuvent ravager des hectares de cultures et causer de terribles famines, en Afrique ou en Inde. Non, les cigales sont inoffensives. Elles ne dévorent pas les plantes et ne volent pas en essaim. De toute façon elles ne volent pas loin et pas très bien, précise ABC News. (ga)