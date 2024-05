Ioulia Navalnaïa lors de son intervention vendredi à l'université de Saint-Gall. Image: keystone

«Poutine a peur des jeunes», Ioulia Navalnaïa est en Suisse et se confie

Depuis la mort d'Alexeï Navalny, sa veuve Ioulia tente de poursuivre le combat pour la démocratie en Russie. A Saint-Gall, elle a fait une apparition remarquée et saluée par des ovations.

Peter Blunschi Suivez-moi

La mort d'Alexeï Navalny, l'opposant le plus connu et le plus charismatique du régime de Poutine, n'a pas été une surprise. Elle a néanmoins été un choc, y compris pour son épouse Ioulia. Elle l'a appris par le 16 février par les médias, comme la plupart des gens, a-t-elle raconté vendredi à l'université de Saint-Gall.

Ioulia Navalnaïa était la vedette du Symposium de Saint-Gall, un événement organisé par les étudiants qui a réuni d'illustres personnalités du monde politique, économique et social. Depuis que son mari est mort en détention – ou a été tué selon l'avis de sa veuve – dans un camp sibérien, elle tente de poursuivre son œuvre.

Visiblement bouleversée, Ioulia Navalnaïa a prononcé un discours devant la conférence sur la sécurité de Munich le jour où la mort de son mari a été annoncée. Image: keystone

Ses efforts ont commencé à Munich. Le jour même de l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny, elle a prononcé un discours plein d'émotion. «Mon mari m'a appris qu'il fallait prendre les bonnes décisions. Et à ce moment-là, c'était la bonne chose à faire», a-t-elle répondu à l'animateur Ali Aslan qui lui demandait pourquoi elle avait maintenu sa présence à la conférence sur la sécurité malgré l'annonce du décès de son mari.

«Nous étions complices»

Ce n'était pas un secret qu'Alexeï et elle avaient une relation qui allait au-delà du lien entre mari et femme: «Nous étions complices». L'économiste et le juriste se sont rencontrés en 1998 lors de vacances en Turquie. Certes, Julia se tenait souvent en retrait, mais elle était toujours à ses côtés lors des manifestations ou au tribunal.

Elle doit maintenant continuer seule. Dans son discours en anglais, Ioulia Navalnaïa a souligné la principale différence entre Vladimir Poutine et son mari.

«Le dictateur Poutine veut empêcher les jeunes russes de s'engager en politique. S'ils osent le faire, il les fait enfermer ou même tuer» Ioulia Navalnaïa

Poutine ne veut pas de questions

Alexeï Navalny visait le contraire, selon Navalnaïa. Les jeunes doivent participer à la politique. «Poutine avait peur de cela. C'est pourquoi il a fait accuser Navalny à la télévision d'inciter les jeunes à faire de la politique. Pour lui, c'était un crime grave». Selon Navalnaïa, Poutine ne veut pas que les gens dérangent son système corrompu et posent des questions.

Le processus politique en Russie a été détruit au cours des 25 dernières années, a déclaré Ioulia Navalnaïa. «Le régime de Poutine a persuadé les gens que la politique était une sale affaire à laquelle les jeunes ne devaient pas s'intéresser». Ceux qui le font seraient accusés de travailler pour l'Occident. Les jeunes sont ainsi intimidés.

Poursuivre son «travail formidable»

Navalnaïa a déclaré qu'elle veut poursuivre «le travail formidable» de son mari et motiver les gens à faire entendre leur voix. Et elle a aussitôt admis que c'était «une affaire compliquée». «Il y a beaucoup de gens qui sont contre Poutine, mais s'ils l'expriment ouvertement en Russie, ils sont enfermés».

Indirectement, la femme de 47 ans a ainsi admis que la tâche était difficile et peut-être impossible à l'heure actuelle. Elle a dit qu'elle connaît d'autres opposants vivant en Occident, comme Garri Kasparov ou Mikhaïl Khodorkovski. «Je suis ouverte à une lutte commune contre Poutine». Mais on sentait bien qu'elle doutait des chances de succès.

«On doit continuer à se battre»

Alexeï Navalny était en tout cas convaincu qu'il ne pourrait pas faire grand-chose en tant qu'opposant au régime en exil. C'est pourquoi, après s'être rétabli de son empoisonnement au Novitchok en janvier 2021, conscient du danger, il a pris un avion pour Moscou, accompagné de Ioulia. A son atterrissage, il a été immédiatement arrêté et emprisonné pour le reste de sa vie.

Alexeï Navalny et sa femme dans l'avion pour Moscou. Pour lui, c'était un voyage sans retour. Image: keystone

Son mari aurait-il agi différemment avec le recul? Ali Aslan n'a pas posé cette question, et peut-être que Navalnaïa n'aurait pas pu y répondre. Mais elle a donné un indice:

«Mon mari a dit que quand on se bat, il faut toujours continuer à se battre». Alexeï Navalny l'a fait jusqu'au bout, et c'est maintenant à Ioulia de porter la «grande responsabilité»

«La guerre doit cesser immédiatement»

L'Occident, habitué à ce que les lois soient respectées, aurait du mal à comprendre Vladimir Poutine. «Il est le président, mais ce n'est pas un homme politique, c'est un chef de la mafia. Il est corrompu et entame des guerres». Celle en Ukraine doit cesser immédiatement et Poutine doit être poursuivi en justice, estime Navalnaïa, tout en reconnaissant qu'«il n'y a pas de solution simple».

La guerre est un sujet délicat. Bien qu'Alexeï Navalny soit lui-même d'origine ukrainienne, il n'a pas bonne réputation dans le pays voisin attaqué par Poutine.

Les Ukrainiens le voyaient comme un impérialiste

Elle est désolée que Navalny était perçu comme «un impérialiste russe!» Des critiques qui émanent de Lisa Yasko, une proche de Zelensky. En effet, Navalny avait pactisé avec les nationalistes. Son plus grand défaut du point de vue ukrainien est d'avoir soutenu l'annexion de la Crimée en 2014. Mais plus tard, il s'est prononcé pour un nouveau référendum et a condamné fermement la guerre d'agression.

Boris Nemtsov (à gauche) et Alexeï Navalny étaient deux des opposants les plus connus à Poutine. Ils sont désormais tous deux morts. Image: keystone

Alexeï Navalny était considéré comme un homme brillant, de la race d'un Boris Nemtsov - ce dernier a été assassiné il y a des années. A présent, reste à savoir si Ioulia pourra assumer le lourd héritage laissé par son mari.

Les opposants de Poutine vivent dangereusement

Si le ton était sérieux et grave, elle a tout de même laissé transparaître de temps en temps ce sens de l'humour qui était peut-être la plus grande force d'Alexeï Navalny. Alors qu'il était sur le point de mourir, il a encore plaisanté sur ses tortionnaires et sur lui-même. Les opposants à Poutine vivent dangereusement, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de sa sécurité, cette mère d'une fille et d'un fils a répondu:

«Je n'y pense pas trop»

Sa prestation dans l'amphithéâtre de l'université de Saint-Gall, dans un simple tailleur-pantalon avec des talons hauts et des cheveux blonds strictement coiffés en arrière, a en tout cas plus que convaincu le public. Il lui a réservé à la fin une standing ovation bruyante.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci