Monstre bataille de boules de neige à New York après le passage du blizzard

Des photos et des vidéos montrent les conséquences de la tempête de neige dans certains Etats du nord-est. Si à Boston, on pellette pour dégager sa voiture, à New York, on fait mumuse.

Tout le nord-est des Etats-Unis a été touché. A Boston, on a relevé 60 centimètres en 24 heures. La neige a également recouvert New York, Rhode Island et le Connecticut. La tempête s'est décalée vers l'est du Canada dimanche 30 janvier.

Rappelons d'abord à quoi ressemble un blizzard:

Vous avez intérêt à vous rappeler où vous vous êtes garé:

A Boston, les voitures sont ensevelies sous la neige:

Pendant ce temps-là, dans le métro de New York:

A New York toujours, c'est parti en bataille de boules de neige:

La bataille a pris place à Washington Square Park:

Les lendemains de tempête, il y a toujours les crâneurs:

La neige, c'est sympa deux secondes. Mais quand ça se transforme en gadoue...

Les rayons des supermarchés dévalisés dans l'Indiana:

Dans le New Hampshire, on ne fait pas des réserves de PQ mais de chips (chacun ses priorités):

Dans le Maine, on est visiblement équipé de fraiseuses:

Pour rappel, c'était en 2014 (cette vidéo vieillit comme un bon vin)👇

Vidéo: watson

Des paysages et des chats enneigés! 1 / 28 Des paysages et des chats enneigés! source: reddit / shutterstock

