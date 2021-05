International

New York parque toujours ses morts du Covid-19 dans des camions



New York parque toujours ses morts du Covid-19 dans des camions

Environ 750 corps de victimes du virus datant du printemps 2020 sont toujours entreposés dans des camions réfrigérés à New York. La plupart d'entre eux devraient bientôt être enterrés dans la plus grande fosse commune du pays.

Alors que la ville de New York se relève peu à peu des différentes vagues de Covid-19 auxquelles elle a dû faire face, une triste nouvelle vient rappeler combien le virus y a été meurtrier. Environ 750 corps de victimes du virus datant du printemps 2020 sont toujours entreposés dans des camions réfrigérés, dans la zone portuaire de Brooklyn. Cela fait donc douze mois que près de quarante camions et leur funèbre contenu n'ont pas bougé.

200 cadavres par jour en avril 2020

Il faut retourner au mois d'avril de l'année dernière pour comprendre la situation. À ce moment-là, l'État de New York était submergé par le Covid-19 et comptabilisait près de 1000 décès quotidiens dus au virus. Les médecins légistes, équipés pour traiter vingt corps par jour environ, se sont alors retrouvés avec près de 200 cadavres chaque jour, précise The Independent. Face à cet afflux incessant de victimes, la ville s'était résignée à utiliser des camions réfrigérés pour stocker les corps en attendant que les hôpitaux et les morgues ne soient plus sous pression.

Un an après, les corps restants devraient être déplacés sous peu, ajoute le média britannique. La plupart d'entre eux devraient être amenés à Hart Island, une île des rives du Bronx, connue pour être la plus grande fosse commune des États-Unis.

Indignation à New York

Cette information concernant les dépouilles restantes des victimes du Covid-19, révélée il y a quelques jours lors d'un conseil municipal, a par ailleurs suscité l'indignation. Un conseiller a notamment comparé la gestion de ces cadavres au traitement que l'on réserve aux objets trouvés, rapporte RFI.

Aujourd'hui, New York renaît de ses cendres, après avoir été violemment frappée par la pandémie au printemps et en hiver dernier. L'État compte désormais près de 1600 nouvelles contaminations quotidiennes, un chiffre en constante diminution, tandis qu'environ 60% de ses 20 millions d'habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, selon les chiffres officiels. Pour ne pas ralentir le rythme, la ville tente désormais de convaincre les plus réticents et proposera bientôt des vaccinations gratuites dans le métro.

