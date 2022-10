La justice remet en cause une loi anti-armes à feu de New York

La justice fédérale américaine a remis en cause en partie jeudi une loi contre les armes à feu, adoptée cet été par l'Etat et la ville de New York. L'Etat et la ville de New York ont fait de la lutte contre la violence par armes l'épine dorsale de leur politique sécuritaire.

Selon l'ordonnance d'un juge fédéral de la juridiction du nord de l'Etat dévoilé jeudi, il va être légalement à nouveau possible de se promener avec une arme à feu, même «dissimulée» dans un sac ou un étui, dans nombre de lieux publics de l'Etat et de sa mégapole, notamment sur la célèbre Times Square de Manhattan.

«Nous sommes reconnaissants envers le juge d'avoir rapidement rétabli le droit des gens à conserver et à porter des armes» Erich Pratt, vice-président du lobby GOA.

Une législation locale de l'Etat de la gouverneure démocrate Kathy Hochul et de la municipalité du maire classé à l'aile droite du parti démocrate, Eric Adams, est entrée en vigueur le 1er septembre. New York réagissait ainsi à l'arrêt qualifié de «scandaleux» de la cour suprême des Etats-Unis, à majorité conservatrice, qui avait consacré en juin le droit des Américains contenu dans le second amendement de la constitution à sortir armés de chez eux.

«Zone sans arme à feu »

La cour suprême avait invalidé les «restrictions» au port d'arme prévues par une loi new-yorkaise de 1913. Il y a un mois, le maire de New York a fait installer des pancartes «Times Square: Gun Free Zone» («Zone sans arme à feu») autour de cette place iconique de Manhattan, où se dressent des écrans publicitaires électroniques géants allumés jour et nuit.

Un panneau indiquant «Gun Free Zone» à Times Square, le 31 août 2022, à New York. Image: FR171758 AP

Kathy Hochul, la gouverneure du quatrième Etat américain (20 millions d'habitants), avait prévenu que les armes à feu, même «dissimulées» dans des étuis, sacs ou poches, étaient interdites dans les «bars, bibliothèques, écoles, services publics et hôpitaux» de la région.

La gouverneure de New York Kathy Hochul lors d'une conférence de presse sur la prochaine mise en œuvre de la «Gun Free Zone» à Times Square, le 31 août 2022, à New York. Image: FR171758 AP

«Les anti-armes comme Kathy Hochul et Eric Adams ont menti et dénaturé le deuxième amendement, mettant les New-Yorkais dans une situation périlleuse face à la hausse de la criminalité», a tonné Erich Pratt.

En réponse, la procureure générale de l'Etat a annoncé qu'elle ferait «appel» de cette décision de la justice fédérale, car «les règles de bons sens sur les armes à feu sauvent des vies». (ats/mndl)