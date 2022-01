Selon The Guardian , l'épouse de l'ancien maire Bill de Blasio, Chirlane McCray, a joué un rôle de premier plan dans son administration, mais elle n'agissait officiellement qu'en tant que première dame de la ville. Les règles de népotisme de la Grande pomme lui interdisaient de percevoir un salaire. On verra bien si ces mêmes règles s'appliqueront à Bernard Adams.

Et d'anciens maires de la ville de New York ont déjà engagé des membres de leur famille par le passé. Michael Bloomberg a engagé sa fille, Emma, et sa sœur, Marjorie Tavern, lorsqu'il était maire, mais elles travaillaient gratuitement et ne portaient pas de titres aussi prestigieux.

Donald Trump en est le parfait exemple, avec sa fille Ivanka Trump, ses fils Eric et Donald Junior, ainsi que son gendre Jared Kushner, qui ont tous eu des rôles importants à la Maison-Blanche.

«Laissez-moi être clair sur ce point: Mon frère est qualifié pour ce poste. Premièrement, il sera en charge de ma sécurité, ce qui est extrêmement important pour moi à une époque où nous voyons une augmentation de la suprématie blanche et des crimes haineux.»

Le tout nouveau maire de la Grande Pomme, Eric Adams, entré en fonction le 1er janvier dernier, a nommé son frère cadet au poste de commissaire adjoint de la police de New York .

Le nouveau maire de New York fait (déjà) croquer son frère

Il a pris ses fonctions il y a seulement quelques jours. Le maire de New York, Eric Adams, est confronté à une plainte pour népotisme concernant un emploi pour son frère.

