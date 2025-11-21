Plus de 200 élèves enlevées dans une école au Nigeria

Sur cette photo d'archive datée du 18 décembre 2020, certains des écoliers qui avaient été kidnappés dans une école pour garçons nigériane. Les écoles du nord du pays sont en état d'alerte maximale après une longue série d'enlèvements violents. Keystone

Au Nigeria, 227 élèves et enseignants d’une école du Niger ont été enlevés, deuxième rapt massif en une semaine dans un pays rongé par l’insécurité et les gangs armés. Alors que les autorités ferment des écoles en cascade, la menace s’étend sur fond de pressions américaines et de violences qui frappent indistinctement toutes les communautés.

227 élèves et enseignants de l'école St Mary, située dans l'Etat du Niger (centre du Nigeria), ont été enlevés vendredi, selon l'Association des chrétiens du Nigeria (CAN), deuxième enlèvement de ce type en une semaine dans le pays après le rapt de 25 lycéennes dans le nord-ouest.

Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique miné par l'insécurité, les enlèvements de masse sont courants, notamment depuis le kidnapping de près de 300 écolières à Chibok, dans le nord-est, perpétré en 2014 par les jihadistes de Boko Haram.

«D'après nos informations, 215 élèves et étudiantes et 12 enseignants ont été enlevés par les terroristes» La CAN dans un communiqué, suite à la visite à l'école du président de l'association pour l'Etat du Niger, Bulus Dauwa Yohanna

«Pendant l'attaque terroriste, certains étudiants ont réussi à s'échapper», a ajouté Bulus Dauwa Yohanna dans le communiqué.

Les élèves kidnappées en pleine nuit sont toutes des filles, a précisé par téléphone à l'AFP Daniel Atori, un porte-parole de la CAN. Les autorités de l'Etat du Niger n'ont pour l'instant pas communiqué de bilan. Le gouvernement de l'Etat a ordonné «la fermeture temporaire de tous les internats de la zone».

L'école St. Mary avait «repris ses activités académiques sans informer, ni obtenir l'autorisation du gouvernement de l'Etat, exposant ainsi les élèves et le personnel à un risque évitable», a-t-il regretté.

La police a annoncé vendredi avoir déployé sur place ses unités tactiques et des éléments militaires, qui «ratissent les forêts».

Cette attaque intervient quelques jours après le kidnapping par des hommes armés de 25 lycéennes dans l'internat pour filles de Maga, dans l'Etat de Kebbi (nord-ouest), dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon une source onusienne de l'AFP ayant requis l'anonymat, les élèves de St Mary auraient été emmenées dans la forêt de Birnin Gwari, dans l'Etat de Kaduna, situé à l'est de celui de Kebbi, bastion de plusieurs gangs criminels proches du groupe jihadiste Ansaru.

Pour l'heure, l'identité des ravisseurs – groupes jihadistes ou bandes criminelles – demeure inconnue.

Plusieurs attaques récentes

Le président nigérian Bola Tinubu a annulé ses déplacements internationaux vendredi. Il sera représenté au sommet du G20 en Afrique du Sud par son vice-président, Kashim Shettima.

Les deux enlèvements, ainsi que l'attaque d'une église mardi à Eruku (ouest), interviennent alors que le président américain Donald Trump menace d'intervenir militairement au Nigeria en raison d'allégations selon lesquelles les chrétiens du pays seraient persécutés. Cette rhétorique est poussée à Washington par des élus conservateurs, ainsi que des associations de défense des Chrétiens.

Abuja s'en défend, mais affirme être en pourparlers avec le gouvernement américain au sujet d'une coopération en matière de sécurité et précise que les attaques touchent les Nigérians quelle que soit leur religion.

L'attaque de l'église d'Eruku lors d'une messe retransmise en direct a fait deux morts, selon les autorités locales. D'après le secrétaire du lieu de culte, Michael Agbabiaka, les assaillants ont également enlevé «35 personnes», un chiffre que la police n'a pas confirmé.

A la suite de cette attaque, les autorités ont décidé de fermer les écoles dans les circonscriptions d'Ifelodun, Ekiti, Irepodun, Isin et Oke Ero, a déclaré jeudi à l'AFP Ibraheem Abdullateef, un porte-parole de l'État de Kwara.

Les autorités de l'Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, et celle de l'État de Plateau, dans le centre, ont annoncé vendredi la fermeture de tous leurs établissements scolaires primaires et secondaires.

Le ministère de l'Education nigérian a de son côté annoncé la fermeture de 47 lycées dits «unitaires» car gérés par le gouvernement fédéral dans le but d'y faire se côtoyer des élèves de différentes parties du pays. La plupart des établissements fermés se trouvent dans le nord.

Le Nigeria est divisé entre un nord principalement musulman et un sud majoritairement chrétien. Des gangs criminels, appelés «bandits» par la population, sèment la terreur depuis des années dans le nord-ouest et le centre du pays, attaquant, enlevant des habitants contre des rançons et incendiant des maisons après les avoir pillées.

Le Nigeria fait aussi face à une insurrection jihadiste depuis plus de seize ans, qui a fait 40 000 morts et plus de deux millions de déplacés dans le nord du pays, selon les Nations unies. (mbr/ats)