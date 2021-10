Le tireur à l'arc n'aurait finalement pas tué cinq personnes avec des flèches

L'enquête se poursuit en Norvège. Image: sda

L'enquête avance en Norvège après l'attaque présumée terroriste. Finalement, c'est une arme blanche qui aurait été employée pour tuer.

Les cinq victimes de l'attaque perpétrée la semaine dernière en Norvège ont été tuées à l'arme blanche par le suspect. Celui-ci a vraisemblablement perdu ou s'est débarrassé de son arc et de ses flèches lors de son périple meurtrier, a annoncé la police norvégienne lundi.

Alors, il s'est passé quoi avec cet arc?

«A un certain moment, il se débarrasse ou perd son arc et ses flèches» Per Thomas Omholt, inspecteur

«A Hyttegata, il tue cinq personnes à l'arme blanche à la fois dans des lieux privés et dans l'espace public», relate Per Thomas Omholt. Les victimes sont quatre femmes et un homme, agés entre 52 et 78 ans.

La police, qui avait jusqu'alors indiqué que le suspect était armé d'un arc et de flèches, ainsi que de deux autres armes, n'a pas voulu préciser la nature de ces armes blanches pour les besoins de l'enquête.

D'ailleurs où en est l'enquête?

Voici ce que l'on sait sur l'attaque 👇

«Tout indique que ces victimes ont été tuées au hasard», a affirmé l'inspecteur Per Thomas Omholt.

Selon la police, plus d'une dizaine de personnes ont aussi été visées par des tirs à l'arc au début de l'attaque, mais aucune n'a été tuée avec cette arme.

Voici ce que l'on sait sur le tueur présumé 👇

Soupçonné de radicalisation islamiste, l'agresseur, un Danois de 37 ans, a reconnu avoir tué cinq personnes et en avoir blessé trois autres dans cet épisode qui s'est produit mercredi à Kongsberg, ville du sud-est de la Norvège.

«Pour ce qui est du motif, la maladie reste la principale hypothèse. Et en ce qui concerne la conversion à l'islam, cette hypothèse est affaiblie», a ajouté Per Thomas Omholt.

Et maintenant?

Le tueur présumé est placé en détention provisoire dans une institution médicalisée, le suspect, qui s'est déjà longuement expliqué, n'est plus en mesure d'être entendu actuellement.

Une évaluation psychiatrique est en cours, pour déterminer s'il peut être tenu pour pénalement responsable ou non de son geste. (jah/ats)