A 53 ans, Haakon succède à son père Harald V et devient Haakon VIII, roi d’une Norvège dont la monarchie a été ébranlée ces dernières années par plusieurs scandales. image: getty/watson

Qui est Haakon VIII, le nouveau roi de Norvège cerné par les scandales?

La Norvège a un nouveau roi. Après la mort de Harald V vendredi, son fils Haakon monte sur le trône sous le nom de Haakon VIII. Populaire et réputé proche de ses concitoyens, il hérite toutefois d’une monarchie secouée par plusieurs scandales familiaux.

Pierre-Henry DESHAYES, oslo (norvège) / afp

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Promesse de modernité, Haakon hérite d’une couronne de Norvège longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales. Succédant au roi Harald V, mort vendredi, ce grand barbu de 53 ans s’est choisi le nom de Haakon VIII et reprendra la devise de ses aïeux:

«Tout pour la Norvège»

Il accède au trône au milieu de vents contraires. Les liens de son épouse Mette-Marit avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, la condamnation de son beau-fils pour viol, et les frasques du couple excentrique formé par sa sœur et un Américain chaman autoproclamé ont entamé le lustre de la monarchie.

Le couple, en mai 2026. Getty Images Europe

«Tout ira bien avec lui le moment venu. C’est rassurant de le savoir», disait de lui le défunt roi Harald dans un ouvrage. «Je crois que mon père était plus inquiet (réd: sur la succession) que je ne le suis. J’ai la chance que ce soit le prince héritier Haakon qui doive prendre la relève».

Le nouveau roi est à l’image de ses concitoyens: modeste, mesuré, fuyant le faste et l’ostentation. Il a fait siennes les préoccupations de sa génération: défense de l’environnement, lutte contre le racisme, combat contre l’homophobie… «Il est important que nous protégions qui nous sommes et que la Norvège soit un pays où il est permis d’aimer et d’être avec qui l’on veut», déclarait-il après une attaque meurtrière visant la communauté LGBT+ à Oslo en 2022.

Né le 20 juillet 1973, Haakon fait une partie de sa scolarité dans le public conformément à la volonté de ses parents soucieux de l’immerger au milieu des Norvégiens «ordinaires». Après un passage dans la Marine où il sert sur une vedette lance-missiles, il décroche une licence de sciences politiques à l’université californienne de Berkeley, puis un Master en études du développement à la London School of Economics.

Féru de sports de glisse et musique, Haakon rencontre lors d’un festival en 1999 celle qui va bouleverser sa vie – et provoquer un choc dans le royaume. Mette-Marit Tjessem est une mère célibataire au maigre CV, qui gravite alors dans les milieux remplis d’excès de la «house». Elle a déjà un petit garçon, Marius Borg Høiby, né en 1997 d’une brève relation avec un homme ayant un passé judiciaire lié notamment à la drogue.

Le couple, en 2001. Image: UK Press

La Norvège l’adopte rapidement. Le couple donne naissance à Ingrid Alexandra, prochaine dans l’ordre de succession, en janvier 2004 et à Sverre Magnus en décembre 2005.

Mais les nuages s’amoncellent. Adepte de thérapies alternatives, la sœur aînée de Haakon, Märtha-Louise, est accusée d’exploiter son titre de princesse à des fins commerciales et relance la controverse en se mariant avec un chaman autoproclamé, l’Américain Durek Verrett, qualifié de dangereux «charlatan» par ses détracteurs.

Viennent ensuite les épreuves avec Marius, que Haakon traite comme son propre fils. Arrêté en août 2024, il a été condamné à quatre ans de prison pour des viols et des violences. Il est en détention provisoire sous bracelet électronique en attendant son procès en appel. Au même moment, la presse norvégienne multiplie les révélations sur la troublante amitié passée entre Mette-Marit et le criminel sexuel Jeffrey Epstein au début des années 2010.

Même si le financier américain avait alors déjà été condamné en justice pour sollicitation de mineure, Mette-Marit avait entretenu avec lui une correspondance soutenue et au ton souvent complice. Elle dira avoir été «manipulée et trompée». «Quand on se marie, c’est pour le meilleur et pour le pire», lâche Haakon en mars 2026 lors d’un entretien télévisé du couple.

Ces scandales ont écorné l’image de la monarchie et entamé le soutien à la famille royale, néanmoins toujours populaire, dans le pays scandinave. Haakon «a montré qu’il savait garder son calme dans la tempête, et c’est une qualité très précieuse pour un monarque», souligne Caroline Vagle, journaliste spécialiste de la royauté, auprès de l’AFP. «Il a aussi eu le meilleur professeur possible en la personne de son père», ajoute-t-elle.

Dans le dernier sondage disponible, réalisé en mars, près de huit Norvégiens sur dix estimaient qu’il ferait un bon roi.

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