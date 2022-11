C'est officiel: l'héritière potentielle du trône de Norvège, Marthä Louise, n'utilisera plus son titre de princesse, afin d'avoir une «plus grande liberté» dans sa nouvelle vie avec son fiancé Durek Verrett. Image: instagram

Le couple royal le plus étrange de la planète embarrasse la Norvège

Depuis mardi, la princesse de Norvège n'a plus de «fonctions officielles pour la Maison Royale». En cause, une existence hors normes qui met tout le pays mal à l'aise: Marthä Louise parle aux anges et s'apprête à se marier avec Shaman Durek Verrett, gourou des stars à Hollywood, ressuscité d'entre les morts, libéré de prison et divorcé. Portrait d'un couple qui s'est bien trouvé.

C'est officiel: Marthä Louise, 51 ans, quatrième sur la liste de succession au trône, ne portera plus les couleurs de la famille royale. Oubliez son «Altesse»: Marthä Louise préfère «déesse» - le petit surnom que lui donne son fiancé, Durek Verrett.

Qui a dit qu'avoir une princesse pour fille vous préservait des soucis? Certainement pas le roi Harald et la reine Sonja, habitués depuis longtemps à ce que Marthä Louise courtise la polémique. Image: EPA NTB POOL

Il faut dire que les fiançailles de leur progéniture avec un chaman américain pourvu de super-pouvoirs et d'un casier judiciaire, n'est pas la première fantaisie de cette trublion de la famille royale.

Printemps 2019: la princesse officialise sa relation avec le très controversé Durek Verrett. Image: EPA NTB SCANPIX

La princesse qui parlait aux anges

La seule naissance de la petite Märtha Louise provoque déjà des remous au sein de son pays et du rigoureux protocole royal. En Norvège, l'ordre de succession veut que les femmes passent au second plan - même lorsque, dans les faits, elles sont arrivées en premier.

«Première née», la princesse Märtha (au centre) n'est pas en lice pour le trône de Norvège. C'est son petit frère, le prince Haakon (à gauche) qui héritera de la couronne, à la mort du roi Harald. Image: AP NTB scanpix

Cette princesse qui rêve de parents «dentistes» et que les Norvégiens jugent très «jeune, bizarre et étrange» n'a rien fait pour détromper ses sujets. Märtha Louise se détourne depuis longtemps de son royal destin: en 2002, elle renonce déjà à ses obligations d'«Altesse royale» pour payer un impôt sur la fortune et se consacrer à ses «activités privées»: les affaires, l'écriture de comtes pour enfants, et surtout... sa vocation spirituelle.

C'est peu dire que la princesse/businesswoman est portée sur le mysticisme. Au point de fonder à Oslo, en 2007, une «école des anges», centre de thérapie alternative où les élèves apprennent à communiquer avec les séraphins, lire l'avenir et se soigner par le toucher.

Controversé, l'établissement vaut à sa fondatrice les critiques tous azimuts de la presse, de ses sujets, de l'Eglise, de la communauté scientifique et universitaire. L'école ferme ses portes dix ans plus tard.

Fraîchement divorcée de son premier mari, le sulfureux écrivain norvégien Ari Behn (qui a fini par se suicider deux ans après leur séparation), la princesse et mère de trois enfants poursuit sa quête holistique...

... Pour se retrouver sur les collines de Los Angeles, un jour de 2019. Le déjeuner, organisé par un ami commun, marque sa première rencontre avec Durek Verrett. Enfin, pas tout à fait.

«Je t'ai déjà rencontré. Je te connais déjà» La princesse en est certaine.

Réponse de l'intéressé? «Oui. Nous étions destinés à nous rencontrer avant de naître.» «J’ai des souvenirs de nous deux en Égypte. Elle était ma reine, et j’étais son pharaon», complète Durek Verrett lors d’une interview.

Sans affirmer que les étoiles étaient alignées, on peut dire que notre princesse a trouvé chaussure à son pied. Le coup de foudre est immédiat.

Les tourtereaux se lancent alors avec enthousiasme dans une tournée de conférences spirituelles à travers la Norvège et le Danemark.

Nom de la tournée? «La princesse et le chaman», ça ne s'invente pas. image: instagram

Le chaman, gourou et ex-taulard

L'Américain de 47 ans coche beaucoup de cases - et malheureusement pour la monarchie norvégienne, pas vraiment celui de gendre idéal. Durek Verrett, né «Derek», rebaptisé «Shaman Verrett» (après sa résurrection) a eu plusieurs vies. Pas qu'au sens spirituel du terme.

Quant à savoir s'il est vraiment la réincarnation d’un pharaon d’Egypte ou un authentique reptilien (une «espèce hybride de reptilien et d'Andromède», plus précisément), comme il l'affirme lui-même au New York Times , on lui laisse le bénéfice du doute. image: instagram

Ce fils d'un riche entrepreneur californien, sixième d'une génération de chamans (parfois troisième, ça dépend des interviews), a une adolescence compliquée, entre abus de drogues et d'alcool. C'est ce penchant pour la fête qui vaut au jeune Derek son casier judiciaire: l'une de ses soirées vire au scénario «Projet X» et se conclut par l'incendie d'une maison de son quartier. Condamné à 5 ans de prison, Verrett s'en sort au bout d'une année, pour bonne conduite.

A 28 ans, Derek meurt. Puis revient à la vie.

«J'ai dû me rendre aux esprits et sacrifier ma vie, mourir, aller de l'autre côté, rencontrer les anciens, parler à des amis et obtenir toutes les informations dont j'avais besoin pour savoir pourquoi nous sommes sur ce rocher - ce beau, incroyable rocher appelé Terre. Ensuite, j'ai dû apprendre à reconstruire mon corps après avoir été déclaré mort, le cerveau endommagé, paralysé, avec un foie défaillant et un rein en moins» Durek Verrett, dans une interview pour Goop

Après quelques années d'errance entre la musique, la télévision et le mannequinat, ce nouveau «Durek» a trouvé sa voie: il sera chaman. Mais un chaman 2.0. Avec un styliste, une entreprise, une équipe à son service et surtout, un compte Instagram. Un charmant melting-pot où prolifèrent auto-promo, ego-trip, selfies et clichés avec ses amis people.

Entre deux sessions de guérison en direct sur Zoom, il propose des séances privées dans sa suite de Park Avenue, à New York. Comptez 1000 dollars et un risque inhérent de «vomissements»:

«Durant mes séances, il y a des moments qui changent la vie, les clients vomissent littéralement des poisons, tremblent et ressentent des décharges électriques dans le corps, et se détoxifient à des niveaux très profonds» Durek Verrett, Goop

Gwyneth Paltrow, Rosario Dawson, ou encore l’ancien batteur des Smashing Pumpkins Jimmy Chamberlain, ont déjà été séduits.

L'actrice Gwyneth Paltrow, grande prêtresse du bien-être numérique, considère Verrett comme son «âme sœur» ou encore sa «lumière en armure brillante». image: instagram

Oubliées, les frasques de sa prime jeunesse: désormais végétarien (il se refuse à «manger la mort»), Shaman Durek considère l'alcool comme un «poison spirituel». Le gourou des stars adore en revanche les soupes et les salades du «Cafe Gratitude», la fameuse chaîne végétalienne bobo-branchée de la côte est.

image: instagram

En 2019, Durek Verret expose sa vision du monde en long, en large et en travers dans son livre «Spirit hacking». Outre que le cancer serait un choix, on peut y lire que la chimiothérapie ne fonctionne pas (sauf à remplir les poches des médecins) ou encore que le sexe occasionnel laisse une «empreinte» spirituelle à l'intérieur du vagin. Mais rassurez-vous, Verrett est malin: il vend aussi des exercices pour le «nettoyer».

Sur son site internet, il propose à la vente ce médaillon pour affronter le Covid, le «Spirit Optimizer», au prix de 222 dollars. shamandurek.com

Si ces idées séduisent tout le gratin alterno-hippy-bobo-chic d'Hollywood, elles laissent les Norvégiens plus que sceptiques.

«C'est un charlatan sans scrupules et dangereux» Le secrétaire à la Santé norvégien Ole Henrik Krat Bjørkholt, au magazine VG

Même l'ancienne première ministre Erna Solberga y va de sa désapprobation, en décrivant à la télévision les opinions du gendre royal comme «très étranges» et «non basées sur des faits».

«Mais si vous faites partie de la famille royale norvégienne, vous devez également vous attendre à avoir un regard critique» L'ancienne Première ministre Erna Solberga, à TV2

Bienvenue dans la famille... ou pas

La belle-famille, parlons-en! Il n'est déjà pas simple pour un individu normal de convaincre belle-maman. On vous laisse imaginer un chaman afro-américain/divorcé/bisexuel/sorti de prison/adepte de médecine alternative dans la famille royale norvégienne.

Bonjour l'ambiance. Image: sda

«Avant Durek, ma mère était inquiète parce que cela faisait trois ans que je n'avais pas eu de petit ami. Quand je lui ai dit que c'était le cas et qu'elle m'a demandé qui était l'heureux élu… elle s'est tue», confie la princesse à l'édition américaine de Vanity Fair en 2019. Un silence qui en dit long. «En Amérique, vous êtes plus ouvert à tout ça. En Norvège, c'est très, très controversé.»

«Je devrais être avec un PDG, un seigneur ou quelqu'un d'un rang élevé quelconque. Être avec un chaman, c'est très extrêmement, terriblement, hors des sentiers battus» Märtha Louise, Vanity Fair

«La famille royale doit être rassembleuse et donc à l’abri des controverses. Le problème, c’est que Märtha Louise et Durek Verrett sont tout le contraire: controversés et clivants, avec une suspicion de charlatanisme», décrypte pour l’AFP l’historien Trond Norén Isaksen.

«La plupart des Norvégiens déplorent qu’on puisse gagner de l’argent avec ce qu’ils estiment être des foutaises estampillées d’un cachet de princesse»

Du côté de beau-papa, le roi Harald, on évoque une «collision culturelle». Quant au beau-frère, le prince Haakon, il tente de ménager la chèvre et le chou. En octobre, il confie:

«D'un côté, ma sœur s'est fiancée et j'ai fait la connaissance de Durek Verrett et je pense que c'est agréable d'être avec lui. (...) J'aimerais qu'il se sente le bienvenu dans notre famille. En même temps, je me sens très responsable de l'institution. Nous avons bien sûr remarqué que certaines choses ont été dites et ont suscité pas mal de discussions. Certaines d'entre elles ont été controversées.»

Depuis leur officialisation, le couple dénonce le racisme que subirait le genre royal en Norvège. Image: AP NTB

Quant au principal intéressé, il clame n'avoir jamais connu si mauvais accueil. Se déclarant «incompris», Verrett préfère se comparer à d'autres génies comme «Albert Einstein, Thomas Edison, les frères Wright et Helen Keller».

Pendant ce temps, le roi Harald, Märtha Louise et son frère, le prince Haakon, auraient multiplié les «réunions de crise» pour décider de cet embarrassant titre de princesse.

La solution est finalement tombée mardi, via un communiqué de la royauté norvégienne. «En consultation avec Sa Majesté le Roi et la famille immédiate, la princesse a décidé qu'à l'heure actuelle, elle n'exercerait pas de fonctions officielles pour la Maison Royale.» Une information aussitôt suivie par l'annonce des noces rebelles... sur leur réseau social favori.