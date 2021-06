C'est quoi cet «instrument de torture» conçu pour nous faire maigrir?

Work in progress

3 conseils pour obtenir une augmentation de salaire, malgré le Covid

Il ne devrait pas représenter la motivation centrale, mais soyons honnêtes: le salaire joue toujours un rôle. Or, en parler n’est pas évident. Et la pandémie ne nous facilite pas la vie. Une raison de se taire et d’accepter son sort? Non, dans aucun cas!

En matière de salaire, «agissez au lieu d’attendre», conseille Daniel Hinder, psychologue et économiste. Cela fait 20 ans qu’il conseille employés et employeurs sur les questions de carrière, de conduite, d’évolution des équipes et des organisations, mais aussi de salaires.

Pour lui, il est exclu d’être frustré et insatisfait. Il déconseille aussi de faire le poing dans la poche et d’attendre l’entretien de fin d’année. En effet, à ce moment-là, les budgets pour l’année suivante …