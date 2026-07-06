Un tir de missile chinois dans le Pacifique sème l'inquiétude

La Chine a tiré un missile balistique dans le Pacifique, suscitant l'indignation de nombreux pays qui dénoncent une menace pour la stabilité régionale.

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La Chine a indiqué avoir effectué lundi dans le Pacifique un tir d'essai de missile, non porteur de charge nucléaire, après que des pays de la région ont dit avoir été prévenus d'un test imminent de missile balistique intercontinental (ICBM).

«Un sous-marin stratégique à propulsion nucléaire et lanceur d'engins» a «procédé avec succès, le 6 juillet à 12h01, au tir d'un missile stratégique équipé d'une ogive d'entraînement à charge simulée, en direction des eaux internationales du Pacifique», a indiqué un porte-parole de la marine chinoise dans un communiqué.

Ce missile est «tombé avec précision dans la zone maritime prédéfinie», a-t-il souligné, sans fournir plus de détails sur la localisation exacte.

Cet essai a lieu le jour où les marines chinoise et russe débutent leurs exercices navals annuels au large de Qingdao, grand port militaire et station balnéaire de l'est de la Chine. Rien ne permet à ce stade de lier les deux événements.

La marine chinoise a indiqué dans son communiqué:

«Ce tir d'essai s'inscrit dans le cadre des exercices militaires annuels de routine de la Chine»

Notification préalable

«Une notification préalable a été adressée aux pays concernés, conformément au droit international et aux pratiques internationales. Ce tir ne vise aucun pays ni aucune cible particulière», a-t-elle souligné.

Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée et une source gouvernementale néo-zélandaise avaient déclaré plus tôt lundi à l'AFP que la Chine se préparait à procéder à un tir d'essai d'un missile à capacité nucléaire dans le Pacifique.

«Oui, la Chine m'en a informé. J'ai personnellement reçu un appel de l'ambassadeur de Chine», a déclaré le chef de la diplomatie papou-néo-guinéenne, Justin Tkatchenko.

La Nouvelle-Zélande s'inquiète

Du côté du ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, il a fait part lundi de sa profonde inquiétude après que la Chine a procédé à un tir d'essai de ce qu'il a qualifié de missile à longue portée «à capacité nucléaire» dans le Pacifique Sud.

«Le Pacifique est un océan de paix et nous sommes profondément préoccupés par les essais menés par la Chine d'armes à capacité nucléaire», a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que ce tir «n'est pas compatible avec la stabilité régionale».

Le Japon exhorte la Chine de stopper ses tests

Au Japon, les autorités ont déclaré avoir fermement exhorté la Chine à réexaminer l'essai de tir de missile dans l'océan Pacifique après l'annonce lundi par Pékin de ce test dont Tokyo avait été informé par avance.

Dans un communiqué conjoint de plusieurs ministères japonais, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères, publié avant le lancement, il est exprimé:

«Nous avons vivement demandé de reconsidérer ce tir d'essai de missile balistique afin qu'il ne constitue pas une menace pour la sécurité du Japon, notamment en passant par son espace aérien»

«Déstabilisant»

L'Australie non plus n'a pas goûté à cet essai. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a mis en garde les autorités chinoises:

«L'Australie a clairement fait savoir à la Chine que nous considérons cela comme quelque chose de déstabilisant pour la région»

Cette déclaration faite à des journalistes, est intervenue peu après l'annonce par un porte-parole de la marine chinoise de ce tir d'essai d'un missile équipé d'une ogive d'entraînement.

(sda/ats/afp)