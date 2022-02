Le navire de Allseas, «Hidden Gem», au port de Rotterdam . image: greenpeace

Des sociétés suisses ont décidé d'exploiter les océans et ça fait grogner Google

L'entreprise suisse Allseas veut extraire des ressources à des milliers de mètres de profondeur pour les smartphones et les voitures électriques, mais cette activité s'avère extrêmement controversée.

Pour protéger la planète des conséquences du changement climatique (et en passant, notre espèce), il faut de nouvelles technologies. Et ce, en grande quantité.

Voitures électriques, éoliennes et installations solaires... Notre vie est de plus en plus numérisée et électrifiée. Du point de vue de la technique climatique, cela représente un progrès, car sans la fin des énergies fossiles, le tournant climatique ne pourra pas s'amorcer.

Toutefois, l'extraction des matières premières pour les batteries et les produits informatiques n'est pas sans risque pour l'environnement. Et la pratique est souvent liée à des atteintes aux droits de l'homme. De plus, ces ressources sont, elles aussi, limitées. Tout le contraire de la demande qui devrait exploser au cours des prochaines décennies. Selon la Commission européenne, les besoins en terres rares pourraient être multipliés par 10 d'ici 2050.

Alors, quel est le plan d'action des entreprises?

Sous les eaux... les matières premières

La réponse pourrait se trouver au fond de l'océan. On sait depuis plus de 100 ans que les profondeurs marines sont riches en matériaux précieux. Mais jusqu'à présent, il était techniquement impossible de les exploiter.

Mais avec l'augmentation de la demande, l'extraction des matières premières dans les bas-fonds des océans n'est plus qu'une question de temps. En effet, de nombreux investissements ont récemment bénéficié à la recherche et à la technique. Ce n'est donc pas une question d'argent.

Les opérations dans les profondeurs fonctionnent de la manière suivante: des robots descendent à 2000 jusqu'à 6000 mètres pour collecter des cristaux de manganèse, des dépôts de fer et de manganèse riches en cobalt ainsi que des minerais massifs, avant de les remonter à la surface.

Les cristaux de manganèse sont particulièrement intéressants. Ils reposent en vrac sur le fond marin. Grâce à des pompes hydrauliques, les particules sont ramenées à la surface de l'eau jusqu'au navire, où elles sont nettoyées. La boue superflue est repompée à environ 1200 mètres. L'opération a lieu en dessous de la zone mésopélagique, c'est-à-dire là où il n'y a plus de lumière. Il s'agit de la profondeur où les dégâts sont les moins importants.

Les particules de manganèse au fond de l'océan dans la zone Clarion-Clipperton à l'ouest du Mexique. image: ROV-Team/geomar

La société suisse Allseas prépare actuellement à Rotterdam le premier navire au monde destiné à l'exploitation commerciale de particules de manganèse. Interrogée à ce sujet, Allseas confirme vouloir effectuer les premiers tests dans les semaines à venir.

Première victime: la biodiversité

Les fonds de l'océan sont l'une des dernières zones quasiment intactes de la planète. Les connaissances à son sujet sont donc très limitées.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est que l'écosystème qui s'y trouve, avec ses espèces adaptées à des conditions de vie extrêmes, est extrêmement fragile. Les habitats sont souvent uniques. Les projets miniers sont un risque énorme pour l'environnement. Ils pourraient détruire irrémédiablement les animaux et les habitats rares, écrit par exemple l'Office fédéral allemand de l'environnement. D'autant plus que les bénéfices d'une exploitation minière en eaux profondes à l'échelle industrielle ne sont pas claires.

Les quelques études menées sur les effets de l'exploitation minière en eaux profondes laissent penser que les conséquences seraient désastreuses.

Une étude réalisée sur le terrain a mené des observations sur un champ de tubercules dans le bassin du Pérou. L'endroit avait été labouré en 1989 dans le but de simuler une exploitation minière en eau profonde. Les recherches ont conclu que les micro-organismes ne se seraient pas rétablis après 26 ans. Ceux-ci se trouveraient au début de la chaîne alimentaire en eau profonde.

D'autres études tirent la sonnette d'alarme concernant l'extinction des espèces et une perte irréversible de la biodiversité. Le bruit des pompes serait également nocif pour la faune. Un autre rapport affirme que l'exploitation minière en eaux profondes créerait des panaches de sédiments. Comme une sorte de tempête de sable sous-marine.

Selon l'étude, les panaches de sédiments pourraient menacer l'écosystème d'eau moyenne. Il s'agit d'une zone critique de l'océan qui représente 90% de la biosphère de la Terre. L'écosystème d'eau moyenne abrite une biomasse de poissons équivalente à 100 fois la quantité de poissons pêchés chaque année dans le monde. Il régule le carbone et soutient même le réseau alimentaire pélagique en régénérant les nutriments.

Le grand écart entre profit et protection de l'environnement

Afin de réduire ces risques au maximum, il faudrait introduire des normes environnementales qui seront définies et contrôlées par l'International Seabed Authority (ISA), dont le siège est en Jamaïque.

Environ 81% de tous les champs de nodules de manganèse du monde se trouvent dans les eaux internationales. Ils font donc partie du «patrimoine commun de l'humanité» selon la Convention internationale sur le droit de la mer (CNUDM) des Nations unies.

Les gisements de nodules de manganèse les plus intéressants sur le plan économique se trouvent dans la zone Clarion-Clipperton du Pacifique Nord, dans le bassin du Pérou, dans le bassin de Penrhyn du Pacifique Ouest et au centre de l'océan Indien. image: world ocean review

L'ISA est responsable de l'octroi des licences d'exploitation et, en même temps, de la protection de l'environnement. Un équilibre difficile à trouver. L'autorité est accusée de s'intéresser davantage au profit qu'à l'environnement. Les décisions de l'ISA ne seraient pas transparentes.

D'anciens collaborateurs rapportent également des licenciements de scientifiques qui ont exprimé des doutes quant à la rapidité avec laquelle les décisions concernant l'exploitation minière en eaux profondes sont prises.

Jusqu'à présent, l'ISA n'a conclu que des contrats d'exploration. Mais les groupes internationaux de matières premières se veulent de plus en plus pressants concernant l'obtention d'autorisations commerciales pour l'exploitation minière en eaux profondes.

Ils présentent une telle activité comme une alternative verte à l'exploitation minière traditionnelle. Des îles du Pacifique comme Nauru ou les îles Cook souhaitent également commencer l'extraction de matières premières le plus rapidement possible. Nauru a déposé en juin 2021 une demande auprès de l'ISA pour accélérer l'autorisation de commencer l'exploitation minière en profondeur.

Allseas et Glencore en tête de peloton

Le groupe d'exploitation de ressources The Metals Company (TMC) se cacherait derrière les revendications de Nauru. TMC a été fondée en 2011, à l'époque sous le nom de DeepGreen.

Le groupe canadien s'est spécialisé dans l'extraction de nodules métalliques en eaux profondes. Dès 2012, le géant suisse des matières premières Glencore a investi cinq millions de dollars canadiens dans l'entreprise et s'est assuré en contrepartie 50% du cuivre et du nickel issus de la future exploitation à Nauru, qui coopère avec TMC.

Entre-temps, l'entreprise suisse Allseas est devenue partenaire stratégique et investisseur de TMC en 2019. L'entreprise est spécialisée dans la pose de pipelines offshore, le transport de marchandises extrêmement lourdes et la construction sous-marine. Les conditions exactes de la participation ne sont pas connues, mais Allseas aurait investi environ 70 millions de dollars américains. Interrogée, Allseas ne confirme pas cette somme, mais ne souhaite pas non plus la démentir.

La représentation de l'extrait des matières premières en eaux profondes. image: wwf int

Allseas a été chargée par TMC d'adapter son navire «Hidden Gem» à l'exploitation minière en eaux profondes. Allseas développe également les robots de collecte pour TMC. Le porte-parole Jeroen Hagelstein déclare à watson que l'entreprise s'attend à recevoir une licence de l'ISA pour l'exploitation minière commerciale en 2024.

Google et Samsung demandent une interdiction

Des organisations de protection de l'environnement comme le WWF ou Greenpeace protestent contre ces projets. «Le fait qu'Allseas se prépare à détruire les grands fonds marins témoigne d'un manque d'intérêt pour les trésors de la nature et d'une grande soif de profit», déclare Iris Menn, docteur en biologie marine et directrice de Greenpeace Suisse.

Des activistes de Greenpeace hissent une bannière sur le navire suisse «Hidden Gem» à Rotterdam. image: greenpeace

Les associations environnementales ne sont pas les seules à condamner le projet. Au printemps 2021, quelques grands groupes ont lancé un moratoire. Ils promettent de renoncer aux métaux issus des profondeurs marines pour leur production. Ils appellent également à geler toutes les activités dans ce domaine jusqu'à ce que l'impact environnemental de l'exploitation minière en eaux profondes soit précisément établi. Des entreprises comme BMW, Samsung, Google, Volvo, VW et Philipps ont signé le document.

Quelques mois plus tard, plus de 600 scientifiques de 44 pays ont suivi en lançant leur propre appel pour un moratoire.

La recherche est-elle «sapée»?

TMC et Allseas ne sont pas du tout de cet avis. «En demandant un moratoire, les ONG risquent de saper la recherche qu'elles réclament, alors que l'horloge du changement climatique continue de tourner», déclare Jeroen Hagelstein, porte-parole d'Allseas.

Il rappelle qu'Allseas et TMC ne font actuellement que de la recherche en eaux profondes, pas de l'exploitation minière. «TMC mène actuellement le plus grand programme de recherche au monde, de la surface jusqu'au fond de la mer, afin de mieux comprendre l'habitat en eaux profondes». L'extraction commerciale de nodules au fond de la mer n'aura lieu que lorsque des études d'impact environnemental rigoureuses et régulières auront été réalisées, vérifiées et évaluées, a déclaré Hagelstein.

Par la suite, les 169 États membres de l'ISA pourront décider si et comment ils souhaitent poursuivre. Allseas et TMC sont toutefois convaincus que «l'extraction de nodules polymétalliques sera l'alternative la plus durable à l'exploitation minière terrestre».

Cependant, avec l'augmentation de la demande de métaux tels que le cuivre, il est plus probable que l'exploitation minière en eaux profondes s'ajoute à l'exploitation minière traditionnelle et ne la remplace pas.

La Suisse fait profil bas

La Suisse défend une position ambivalente en matière d'exploitation minière en eaux profondes. En juin 2021, le conseiller national des Verts, Nicolas Walder, a déposé une motion au Conseil national, pour savoir ce que le Conseil fédéral pensait de l'exploitation minière en eaux profondes et de l'appel à un moratoire.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit qu'il «prend note» des nouvelles connaissances sur les dangers potentiels et qu'il examine la possibilité d'un moratoire au niveau international. «Parallèlement, [le Conseil fédéral] encourage les nouvelles technologies ainsi que les voies alternatives d'approvisionnement en matières premières».

Traduit de l'allemand par Anaïs Rey