Pour l’OMS, une femme en âge d’avoir un enfant ne devrait pas boire d’alcool

Le nouveau plan de bataille de l’Organisation mondiale de la santé pour lutter contre les ravages de l’alcool comporte une section qui n’a pas plu à tout le monde: on peut y lire que les femmes en âge d’enfanter ne devrait pas consommer. Tollé!

Vous êtes une femme? Vous avez entre (disons) 14 et 50 ans? Alors vous ne devriez pas consommer d’alcool. C’est du moins ce que préconise l’OMS dans le brouillon de son plan d’action 2022-2030 pour lutter contre les dommages causés par l’alcool, rapporte The Telegraph.

L’Organisation préconise en effet qu’une attention appropriée devrait être accordée à la prévention de la consommation d'alcool par les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

«On est en plein dans un cas classique d’idiotie de l’OMS»

a réagi Christopher Snowdon, responsable du lifestyle economics à l’Institut of Economic Affairs. «L'idée qu'il est dangereux pour les femmes en âge de procréer de boire de l'alcool est non scientifique et absurde, a-t-il ajouté. De plus, cela ne regarde pas l'OMS.»

Cette information a déclenché un tollé, principalement en Grande-Bretagne, où la position de l’OMS a fait réagir au sein du Portman Group, en charge de la régulation de la labellisation de l’alcool:

«En plus d'être sexiste et paternaliste et de restreindre potentiellement les libertés de la plupart des femmes, cette consigne va bien au-delà de leurs attributions et n'a rien de scientifique.»

De son côté, l’OMS a tenté d’éteindre l’incendie en expliquant que le brouillon devrait entrer en consultations de nombreuses fois avant d’être finalisé et qu’il s’agissait simplement de rendre les femmes attentives à leur consommation d’alcool, car elles ne savent pas toujours si elles sont enceintes ou pas. (ade)