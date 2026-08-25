Robots tueurs: le CICR et l'ONU sont inquiets

La présidente du CICR Mirjana Spoljaric et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres appellent les Etats à encadrer urgemment les robots tueurs. Image: montage watson avec agences

L’ONU veut empêcher les machines de décider qui tuer

Les machines capables de cibler des humains gagnent en autonomie. Face à cette évolution, l’ONU et le CICR pressent les Etats d’agir.

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La menace des robots tueurs «s'est intensifiée». La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres relancent un appel conjoint contre cette technologie, dévoilé mardi à Genève.

Les deux institutions s'étaient déjà alliées en 2023 sur cette question. Elles demandaient alors certaines interdictions et des restrictions. Depuis, le monde s'est rapproché d'un ciblage autonome de l'être humain par des machines, affirment les deux responsables.

Les Etats doivent écouter les ingénieurs

Selon eux, la technologie s'accélère et le cadre légal ne suit pas ce rythme, alors que les négociations à Genève n'avancent pas suffisamment. «Davantage d'autonomie dans les systèmes d'armement est déjà largement en cours», expliquent Guterres et Spoljaric.

Et d'ajouter que les Etats doivent entendre les scientifiques et les ingénieurs eux-mêmes qui demandent que des limites soient décidées. Des avancées ont toutefois été obtenues sur une compréhension de ce que signifient «le jugement et le contrôle humains» sur ces technologies. De même que sur la conformité avec le droit international humanitaire (DIH).

Mais il faut désormais aboutir à un instrument juridiquement contraignant, expliquent encore les deux responsables. Un échec provoquera des victimes et laissera aux générations suivantes un monde sans interdiction ni restriction clairement approuvée sur ces robots tueurs. Et où les responsabilités seront difficiles à établir.

Un rendez-vous prévu en automne

Les Etats doivent se retrouver en novembre pour la septième conférence de suivi de la Convention sur certaines armes conventionnelles.



«Nous demandons urgemment aux Etats de saisir» cette possibilité, affirment encore le secrétaire général de l'ONU et la présidente du CICR, ajoutant également que la voie vers un accord contraignant est évidente. (jah/ats)