L'Otan envoie 600 militaires au Kosovo

L'Alliance militaire a de nouveau appelé au calme dimanche et réclamé que Belgrade et Pristina reprennent la voie du dialogue le plus rapidement possible, «unique moyen de parvenir à une paix durable», toujours selon le porte-parole.

«La Chine est la grande perdante de la guerre en Ukraine»

Les pays émergents exigent d'être enfin respectés. Le groupe Brics remet en question les prétentions bilatérales de la superpuissance américaine. Maurizio Porfiri, directeur général de Cat Financial Products, explique qui seront les grands gagnants – et perdants – du nouvel ordre mondial qui se dessine.

Démondialisation, multilatéralisme, dérisquage: ces termes dominent actuellement l'actualité économique. Qu'est-ce que cela signifie?

Maurizio Porfiri: Entre 2000 et 2010, on a assisté à une grande délocalisation de la production vers les pays émergents, principalement vers la Chine, qui est devenue l'atelier de l'économie mondiale. Entre 2010 et 2020, la Chine s'est transformée d'un pays à faible valeur en un hub technologique – et par la même occasion, en une rivale de taille pour les Etats-Unis. A cela s'est ajoutée la pandémie, et désormais la guerre en Ukraine.