Pérou: «Urgence environnementale» déclarée après la marée noire

Selon la raffinerie, l'accident serait consécutif à l'éruption volcanique qui a eu lieu aux Tonga. La faune et la flore sont en péril.

Le gouvernement péruvien a annoncé samedi une «urgence environnementale» de 90 jours pour la zone côtière endommagée par le déversement de 6000 barils de pétrole brut il y a une semaine. La marée noire continue de s'étendre et désespère les habitants.

Grâce à cette mesure, les autorités prévoient une «gestion durable des zones touchées», avec des «travaux de récupération et d'assainissement», et ce, pour atténuer les conséquences de cette catastrophe.

Les côtes péruviennes au nord de Lima ont été souillées par du pétrole qui s'est répandu en mer, lors d'un déchargement de brut d'un tanker, à la raffinerie de La Pampilla, propriété de la compagnie espagnole Repsol, dans la région de Lima.

Le séisme aux Tonga en cause?

Selon la raffinerie, l'accident qui a eu lieu le 15 janvier a été provoqué par une violente houle, consécutive à l'éruption volcanique aux Tonga. Le tanker, le «Mare Doricum» battant pavillon italien, était chargé de 965'000 barils de pétrole brut.

Pour le ministère péruvien de l'Environnement, la déclaration d'urgence est justifiée par le fait que la marée noire «constitue un événement soudain, ayant un impact important sur l'écosystème marin côtier d'une grande diversité biologique» et représente un «risque élevé pour la santé publique».

Cette déclaration indique que Repsol est chargée de mettre en oeuvre le plan d'action immédiat et à court terme.

Repsol doit nettoyer, décontaminer et payer

De son côté, Repsol estime ne pas devoir porter la responsabilité de cette catastrophe, pointant que les autorités maritimes péruviennes n'avaient pas émis d'avertissement concernant les conséquences possibles de l'éruption aux Tonga.

L'entreprise a néanmoins déployé des équipes et du matériel spécialisé pour lutter contre la pollution en mer et sur terre.

Samedi, Repsol a publié un communiqué sur l'opération de nettoyage, affirmant que 1350 personnes étaient mobilisées sur le terrain, et assurant «déployer tous les efforts pour gérer l'assainissement», avec notamment l'utilisation de barrières flottantes pour tenter de contenir la pollution.

Selon les autorités péruviennes, la marée noire se déplace avec le courant marin en direction du nord, ce qui met en péril la flore et la faune dans deux aires naturelles protégées, à savoir la Réserve nationale du système des îles et îlots «sur environ 512 hectares» et la Zone protégée d'Ancon «sur 1758 hectares».

Elle a déjà pollué 21 plages et provoqué la mort d'espèces marines, tandis que ses effets économiques potentiels sont préoccupants, privant notamment les pêcheurs de tout gagne-pain et entraînant la désertion des touristes.

«C'est la faune, nos vies et nos emplois qui sont attaqués!» Rodney Vasquez, 30 ans, capitaine d'un petit bateau de pêche

Outre l'industrie de la pêche, le secteur du tourisme est directement frappé, restaurateurs, loueurs de parasols, vendeurs ambulants de plage... Le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Roberto Sanchez, a évalué samedi les pertes économiques à plus de 50 millions de dollars, tous secteurs confondus, pêche et tourisme principalement.

«Rien ne se vend... le poisson a une odeur de pétrole et les gens ne l'achètent pas... Ils ont peur d'être empoisonnés par la marée noire» Giovana Rugel, 52 ans, poissonnier à Ancon

Le Pérou a exigé mercredi des dédommagements de Repsol. Il lui a laissé 10 jours pour se conformer à toutes les actions de nettoyage et de décontamination. (ats)