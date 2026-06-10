Des combattants talibans dans la province de Khost. Keystone

Le Pakistan bombarde l'Afghanistan, au moins 13 morts

Les autorités afghanes ont accusé le Pakistan d'avoir bombardé «des habitations civiles» dans l'est du pays. Ces frappes sont les plus meurtrières depuis des semaines.

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Au moins treize personnes sont mortes en Afghanistan dans des frappes pakistanaises à proximité de la frontière entre les deux pays, ont indiqué mercredi le gouvernement afghan et des sources locales.

«Hier soir, l'armée pakistanaise a une nouvelle fois violé l'espace aérien de l'Afghanistan et bombardé des habitations civiles dans les provinces de Kunar, Khost et Paktika. Ces attaques ont tué onze enfants, une femme et un homme âgé», a écrit sur le réseau social X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.

Frappe sur une maison

Un responsable de la province de Khost, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l'AFP qu'une frappe sur une maison dans le district de Spera avait tué neuf personnes et fait dix blessés.

Un habitant de la province voisine de Paktika a indiqué qu'une autre attaque avait fait trois morts.

Sollicitée par l'AFP, l'armée pakistanaise n'a pas répondu dans l'immédiat. (ats)