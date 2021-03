L'Union européenne va limiter les exportations de vaccins

En France, le monde de la culture lutte en squattant les théâtres

Le Grand-Théâtre de Bordeaux est occupé par des intermittents du spectacle, depuis dix jours. La mairie demande l'évacuation. Retour sur un phénomène qui traverse la France.

La mairie de Bordeaux a mis en place mercredi un dispositif d'évacuation, dans le calme, du Grand-Théâtre de la ville, occupé depuis le 15 mars. Désormais, la police autorise uniquement les sorties du bâtiment, et non plus les entrées.

Le maire écologiste de la ville a expliqué que les «activités artistiques et la sécurité des lieux n'étaient plus garanties à ce jour», demandant aux occupants de «quitter le Grand-Théâtre sans délai».

Cela a commencé par l'occupation du théâtre de l'Odéon à …